Компания «Комсомольский торговый порт» восстановит портовую инфраструктуру и к началу 2026 года приступит к полному циклу переработки грузов – до 165 тыс. тонн в год. Новый инвестиционный проект реализуется по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) в статусе резидента территории опережающего развития (ТОР) «Комсомольск». В проект планируется вложить 69,5 млн рублей, при этом общий объем инвестиций, направленный на восстановление и модернизацию портовой инфраструктуры, составит более 300 млн рублей.

Восстановление порта, расположенного на побережье Амура в поселке Менделеева, входящем в город Комсомольск-на-Амуре, предполагает не только обновление устаревшей инфраструктуры – ремонт существующих зданий и сооружений, причала и причальной стенки. Инвестор построит новые складские помещения и площадки для генеральных и инертных грузов, железнодорожные и подкрановые пути, приобретет крановые установки, иную технику и оборудование для погрузо-разгрузочных работ.

«Наш проект предусмотрен генеральным планом модернизации Комсомольского торгового порта. Это один из объектов, от стабильной работы которого зависит деятельность крупнейших дальневосточных предприятий, в том числе и тех, которые ведут разработку золоторудных месторождений и добычу драгоценных металлов на территории Хабаровского края. К тому же он окажет положительное влияние на речное судоходство по Амуру, который обеспечивает выходы на северо-восточные провинции Китая и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Существующий портовый комплекс имеет технические возможности для перевалки, хранения и доставки грузов. Модернизация и реконструкция инфраструктуры позволит нам расширить виды деятельности и осуществлять полный цикл переработки грузов – генеральных, инертных, социально значимых. Дополнительно будем оказывать транспортно-экспедиционные услуги и вести лесопереработку», - рассказал директор ООО «КТП» Леонид Ефимов.

Инвестпроект реализуют поэтапно. В первую очередь будут приобретены необходимая техника и оборудование, создана IT-инфраструктура на территории порта, которая позволит повысить эффективность работы всего комплекса, сократить время погрузочно-разгрузочных работ и ускорить процесс комплектации заказов. Будет увеличена пропускная способность причального фронта и глубина фарватера для приема судов большей грузоподъемности, одновременной бункеровки и комплексно-механизированной обработки.

В 2023 году начнется реконструкция административного корпуса и здания котельной под гаражи для автокранов. Параллельно будут восстанавливать железнодорожный тупик и переезд для подачи железнодорожных вагонов, что также позволить увеличить грузооборот, – предпроектные работы уже ведутся. Дополнительно планируется построить новые железнодорожные пути, после чего резидент ТОР «Комсомольск» рассмотрит вопрос о расширении географии грузоперевозок и реализации мероприятий по строительству контейнерной площадки. А в 2025 году планируется приобрести оборудование для распиловки пиломатериалов.

По словам инвестора, в настоящее время указан минимальный объем инвестиций, который по мере реализации проекта будет многократно увеличен. Компания «Комсомольский торговый порт» также создаст новые рабочие места - трудоустроит более 45 местных жителей.

По данным КРДВ, сегодня на ТОР «Комсомольск» инвестиционную деятельность ведут 26 резидентов. На новых и создающихся предприятиях работают 3,2 тыс. местных жителей, в экономику региона вложено около 94,8 млрд рублей. В результате полной реализации заявленных проектов объем инвестиций возрастет до 179 млрд рублей, будут созданы условия для трудоустройства 6,1 тыс. человек.