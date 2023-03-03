Такая основная мысль прозвучала в докладе генерального директора АО "СУЭК-Красноярск" Андрея Федорова на стратегической сессии в кластере "Нефть, газ и уголь" в рамках Красноярского экономического форума.



Угольная генерация сегодня занимает наибольший сегмент в структуре мировой генерации электроэнергии. Спрос на уголь останется стабильным в основном за счет роста потребления угля в быстрорастущих экономиках (Индия, Китай, Вьетнам, Индонезия и другие). Как результат – поставки российского угля на экспорт за последнее десятилетие выросли с 131 млн тонн в 2012 году до почти 200 млн тонн в 2022 году.



Поскольку Россия находится в северной широтной зоне, для страны важную роль играет не только электрическая, но и тепловая энергия. "И что бы мы ни говорили об альтернативных видах энергии, тепло может производиться только на газе или угле, - подчеркивает гендиректор "СУЭК-Красноярск". - Баланс производства тепловой энергии сформирован таким образом, что европейская часть России получает тепло на газовых ТЭС, а Сибирь, Забайкалье, Дальний Восток – на угле. Добыча угля в нашей стране для внутренней генерации тепла в 2022 году превысила 115 млн тонн. Из них 90 млн использованы на станциях "большой" энергетики, и около 25 млн – на малых котельных и в частном секторе".



В то же время Андрей Федоров опроверг мнение о том, что сложная экологическая ситуация в городах Сибири и Дальнего Востока в зимнее время связана исключительно с работой крупных ТЭЦ, и перевод их оборудования на газ может решить проблемы с качеством воздуха: "При более глубоком изучении этого вопроса выясняется, что влияние ТЭЦ на экологическую ситуацию не такое уж значительное. В основном это низковысотные выбросы – печи и котлы частных домов, малые котельные и автотранспорт. Таким образом перевод тепловой генерации с угля на газ радикально не решит экологические проблемы в регионах Сибири".

"Нужно учитывать и тот немаловажный факт, что переход на газ неизбежно приведет к росту тарифов на тепловую энергию, - обратил внимание Андрей Федоров. - Угольная генерация примерно на 35% дешевле газовой в связи со значительными ресурсами месторождений полезного ископаемого и близким их расположением к объектам генерации".

В резюме к своему докладу Федоров предложил с учетом того, что уголь был и остается наиболее доступным энергоресурсом для сибирских и дальневосточных регионов, предусмотреть в "Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2035 года" мероприятия по развитию угольной генерации с акцентом на поступательное повышение ее экологичности.

