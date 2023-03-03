Компания "Стройиндустрия" в рамках договора комплексного развития территории (КРТ) построит в центре Красноярска жилой комплекс площадью 230 тыс. кв. м. Об этом ТАСС в пятницу сообщил учредитель компании Александр Якубович.

Соответствующее соглашение подписано в рамках Красноярского экономического форума между "Стройиндустрией" и ПАО Сбербанк.

"В рамках комплексного развития территории в районе Николаевка на площади 18 га мы будем строить большой жилой комплекс площадью 230 тыс. кв. м. Сейчас мы разрабатываем проект планировки территории и занимаемся переселением населения из ветхого жилья", - сказал Якубович.

По словам собственника компании, сумма инвестиций в проект составит около 32 млрд рублей.

"Проект предусматривает на этой территории строительство коммерческой недвижимости площадью 30 тыс. кв. м, детского сада и Центра прогресса бокса. Мы постараемся реализовать весь проект к 2030 году", - рассказал Якубович.

В Красноярске в механизм комплексного развития территорий до 2030 года планируется вовлечь в оборот более 1 600 га застроенных и незастроенных территорий с потенциалом строительства жилья около 19 млн кв. м. По предварительным расчетам, для обеспечения районов КРТ социальной инфраструктурой потребуется построить не менее 100 детских садов и 55 школ.

Красноярский экономический форум-2023 "Время Сибири" прошел 1-3 марта в гибридном формате. Основной площадкой стал Сибирский федеральный университет, выездные студии работали в Москве, Пекине и Астане. ТАСС выступил генеральным информационным партнером форума.