Власти Карелии рассказали о состоянии проекта Сегозерской ГЭС

В Сегежском районе Карелии компания «Евросибэнерго», (входит в En+ Group холдинг по производству низкоуглеродного алюминия и возобновляемой энергии) продолжает строительство Сегозерской ГЭС, несмотря на возникшие трудности с поставками оборудования. Как рассказал на онлайн совещании министр экономического развития промышленности Олег Ермолаев, в настоящее время получено разрешение на строительство, выполнены земельные работы, подготовлен котлован под здание ГЭС и отводящий канал. По словам министра, бетонные работы будут продолжены в апреле 2023 года. Общий объем инвестиций оценивается в 1,4 млрд. руб.



Ранее компания столкнулась со сложностями реализации проекта в Сегеже. Речь шла о недопоставках оборудования и нехватке квалифицированных подрядчиков. Об этом заявил руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков.

«В гидроэнергетике очень тяжело найти подрядчиков, имеющих опыт и ресурсы для реализации таких проектов. Усложняется вопрос тем, что проекты малых ГЭС находятся на большом расстоянии от крупных городов и центров строительства. Рядом с нашим объектом, в Карелии, крупных строителей, способных вести такие стройки, просто не оказалось»,

— рассказывал «Коммерсанту» руководитель, отмечая, что компания сохраняет планы по строительству малых ГЭС в регионах. Завершить строительство объекта планировалось в 2023 году.



Соглашение о строительстве Сегозерской ГЭС правительство Карелии подписало с En+ Group в 2020 году. Сегозерская ГЭС строится на левом берегу истока реки Сегежа (Сегежский район). Планируемая мощность — 8,1 МВт. Работы по строительству начались осенью 2020 года, запуск ГЭС изначально планировалось произвести в конце 2022 года, однако в минувшем году En+ Group перенесла сроки ввода.



Ранее стало известно, что крупнейший инвестпроект в Сегежском районе — «Сегежа Запад» может быть реализован в другие сроки. При этом инвестор от него не отказался. По словам министра экономического развития и промышленности Карелии Олега Ермолаева, инвестор в настоящее время определяется с тем видом продукции, которую в изменившихся экономических условиях следует производить в республике.