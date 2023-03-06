Благодаря новым промышленным предприятиям появится 790 дополнительных рабочих мест.

Застройщики возведут в Зеленограде два современных производства и спортивный комплекс. Для реализации этих масштабных инвестиционных проектов город без торгов выделил им в аренду около 20 гектаров земли.

«В рамках реализации масштабных инвестиционный проектов застройщики возведут в Зеленограде два производственных объекта и спортивный комплекс общей площадью более 90 тысяч квадратных метров. Благодаря новым промышленным предприятиям в этом административном округе появится 790 дополнительных рабочих мест. Инвестиции в создание заводов составят 2,9 миллиарда рублей», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В столице застройщики могут без торгов получить землю в аренду для возведения различных объектов в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов. Такой статус присваивается наиболее интересным для города инициативам. Предпочтение отдается новым производствам, спорткомплексам и объектам социальной инфраструктуры.

«По решению Градостроительно-земельной комиссии выделены участки для реализации трех масштабных инвестиционных проектов в Зеленограде. В Восточной коммунальной зоне появится комплекс, где разместятся экологичные предприятия, рассчитанные на 660 сотрудников. В бывшей промышленной зоне Малино инвестор возведет деревообрабатывающий комплекс по выпуску паркетных досок, на который смогут трудоустроиться 130 человек. Кроме того, в районе Кутузовского шоссе будет построен спортивный комплекс», — сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Город также передаст земельные участки общей площадью около 40 гектаров для реализации еще трех промышленных масштабных инвестиционных проектов в Зеленограде. По словам руководителя столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, на этих территориях, в частности, будет возведен индустриальный парк по выпуску инновационных строительных материалов, мебельная фабрика и завод по производству внедорожных кемперов. На новых предприятиях смогут трудоустроиться свыше 2,1 тысячи человек. Объем инвестиций в проекты превышает 16,2 миллиарда рублей.

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