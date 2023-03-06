Группа компаний «Интертехэлектро» продолжает работы по строительству электростанции для горно-обогатительного комплекса на базе Черногорского месторождения медно-никелевых руд (Красноярский край).

На площадку строительства доставлены четыре силовых трансформатора. Оборудование общей массой более 340 тонн было отгружено со сборочной площадки завода-изготовителя в Архангельск, откуда по Северному морскому пути доставлено в порт Дудинка и далее на низкорамных автомобильных тралах перевезено на площадку строительства.

В настоящее время, несмотря на сложные погодные условия, на площадке будущей ТЭЦ продолжается сооружение каркаса главного корпуса. Общий вес смонтированных металлоконструкций составляет более 2 000 тонн. Завершено сооружение фундаментов закрытого распределительного устройства, ведется подготовка к сооружению фундаментов дымовых труб. Завершается монтаж аварийной дизельной электростанции. Ведутся работы по монтажу секций склада запасных частей и инженерных систем склада инертных материалов.

Заказчиком строительства Черногорской ТЭЦ выступает ООО «Черногорская ГРК» (входит в группу «Русская платина»). Новая электростанция позволит обеспечить надежное энергоснабжение производственных объектов горно-обогатительного комплекса на базе Черногорского месторождения медно-никелевых руд, расположенного в 15 километрах к юго-востоку от Норильска (Красноярский край). Ввод Черногорской ТЭЦ в эксплуатацию запланирован на 2024 год.

Группа «Интертехэлектро» с 2001 года участвует в реализации инвестиционных проектов по строительству и реконструкции объектов энергетики и промышленных объектов в России. За время своей работы на рынке инжиниринга «Интертехэлектро» ввела в эксплуатацию энергообъекты суммарной мощностью более 4 000 МВт. В числе заказчиков группы компаний «Интертехэлектро» крупнейшие энергетические и промышленные компании России, для которых были успешно реализованы проекты строительства и реконструкции объектов, в том числе в рамках программы ДПМ (ПАО “НК “Роснефть”, ПАО “ИнтерРАО”, ПАО “Русгидро”, ПАО “Т Плюс”, ПАО “Фортум”, ПАО “ТГК-2”, ПАО “ФСК ЕЭС” и другие). В состав группы входят головная инжиниринговая компания, проектные центры, компании по монтажу и пусконаладке оборудования, цифровизации, заводы по производству энергетического оборудования. Общая численность персонала группы составляет более 1800 человек.