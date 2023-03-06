Специалисты восточного филиала компании «Россети Московский регион» приступили к комплексному ремонту крупных питающих центров.

В 2023 году на территории восточного Подмосковья запланирован ремонт 18 высоковольтных подстанций (ПС). В их числе одна подстанция 220 кВ («Восточная» (г.о. Реутов), 12 ПС 110 кВ («Глухово», «Булгаково» (Богородский г.о.), «Жегалово» (г.о. Щёлково), «Ботино» (г.о. Шатура), «Митяево», «Бакунино» (г.о. Коломна), «Бруски» (г.о. Егорьевск), «Павлово» (г.о. Павловский Посад), «Авсюнино», «Карболит» (г.о. Орехово-Зуево), «Белоомут», «Городна» (г.о. Луховицы) и пять ПС 35 кВ («Соколовская» (г.о. Щёлково), «Глебово» (Богородский г.о.), «Добрая» (г.о. Егорьевск), «Пышлицы» (г.о. Шатура), «Головино».

В настоящее время ведется ремонт энергооборудования подстанций, находящегося в закрытых распределительных устройствах. Так, на подстанциях «Карболит», «Двойня», «Спортивная» перед началом ремонтной кампании оборудования традиционно были проведены обучающие показательные допуски к работам, включающие в себя выдачу нарядов, подготовку рабочих мест, инструктажи, оформление допусков к работам. На ПС «Жегалово», «Головино», «Булгаково» энергетики приступили к ремонту масляных выключателей 6-10 кВ, а на ПС «Городна» – к ремонту трансформаторов собственных нужд. Кроме того, ведется ремонт ограждений подстанций, уборка снега на территориях ПС, вырубка ДКР за их ограждениями и мульчирование порубочных остатков и другие работы, которые можно выполнить в холодное время года. А в более теплый период года специалисты филиала приступят к наиболее активной фазе ремонтных работ на открытом воздухе.

Так, до начала следующего осенне-зимнего периода (2023-2024 гг.) персоналу службы подстанций предстоит отремонтировать 347 трансформаторов 35-220 кВ, 456 разъединителей, 90 масляных выключателей 35-110 кВ, произвести замену вводов 35 – 110 кВ в количестве 157 шт. и 374 шт. опорно-стержневой изоляции 6-110 кВ.

Как отметил главный инженер Восточных электрических сетей Дмитрий Уксеков, своевременный ремонт силового энергооборудования позволяет не только увеличить срок его эксплуатации, но и значительно повысить качество и надежность электроснабжения потребителей.