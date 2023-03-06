УНКОМТЕХ представил инновационные разработки КПП для Арктики

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6 марта 2023, 20:06 245 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ООО "ТД "Ункомтех"
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УНКОМТЕХ принял участие в Международной конференции «АРКТИКА-2023. Арктика: устойчивое развитие», которая прошла 2-3 марта в конгресс-центре Торгово-Промышленной Палаты РФ при поддержке МИНПРОМТОРГА и Министерства развития Дальнего Востока и Арктики.

Конференция, посвященная вопросам развития социальных и промышленных объектов Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ), в этом году прошла в восьмой раз и объединила за круглыми столами ученых, представителей правительства и профильных ведомств, специалистов производственных компаний, а также непосредственно жителей коренных народов Арктики.

В течение 2 дней мероприятия обсуждались вопросы развития транспортной, жилищной и социальной инфраструктуры Крайнего Севера, задачи внедрения инновационных разработок в технологические, проектные и инженерные решения для этой зоны, а также темы международного сотрудничества и обеспечения безопасности.

Заместитель директора по маркетингу УНКОМТЕХ Дмитрий Кин представил участникам Конференции доклад «Инновационные разработки кабельно-проводниковой продукции для Арктической зоны», в содержании которого были представлены новые технологичные виды кабельно-проводниковой продукции холдинга: силовые ультра-морозостойкие кабели для арктических условий, компактированные провода для ВЛ АСк2У, кабели для портовой инфраструктуры и судостроения, кабели для горной добычи.

Программа Конференции была очень насыщенной и дала возможность участникам получить много новой полезной информации и завязать новые деловые контакты.

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Метки: УНКОМТЕХ, АРКТИКА
Отрасль: Кабельная промышленность 
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