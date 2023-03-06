Власти Кировской области рассчитывают в ближайшие пять лет создать в регионе несколько десятков новых комплексных автозаправочных станций, в том числе для электромобилей и автомобилей на газомоторном топливе. Об этом ТАСС сообщил зампред правительства региона Алексей Жердев.

"Мы хотим создать дополнительную сеть автозаправочных станций в новом, современном формате: они должны предусматривать инфраструктуру для заправки жидким топливом - бензином и дизелем, газозаправочную и электрическую инфраструктуру, то есть человек сможет приехать и заправить в этом месте любой транспорт. Также [должны быть предусмотрены] кафе, туалет, [доступ в] интернет, возможность подкачать колеса, купить сопутствующие товары. Мы планируем, [что в регионе появится] от 30 до 40 [таких станций] в пятилетний период, при этом мы получим инфраструктуру, новые рабочие места, поступления в региональный бюджет в виде акцизов, которые поступают в дорожный фонд", - сказал Жердев.

Он уточнил, что для создания сети комплексных заправочных станций власти планируют привлечь инвестора. Ведется работа по поиску и подготовке необходимых земельных участков.

Как отметил в пятницу в ходе заседания правительства региона губернатор области Александр Соколов, комплексные заправочные станции необходимы не только для развития придорожного сервиса в регионе и удобства граждан, но и для повышения имиджа Кировской области. "Тот регион, который заботится об экологии и говорит о технологиях будущего, устремлен в это будущее. Это вопрос, который имеет экономический эффект через несколько ходов", - отметил Соколов. Он также поручил благоустроить въезды в регион - обновить стелы и таблички, обустроить места отдыха