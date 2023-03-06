В Нариманове построят центр культурного развития

В Нариманове Астраханской области откроется центр культурного развития, сообщает RosTender.info. Строительство запланировано в рамках реализации государственной программы по развитию культуры и туризма.

Здание будет насчитывать два этажа, его возведут на земельном участке 11Б по Астраханской улице. Зрительный зал будет рассчитан на 248 мест. В учреждении предусмотрены конференц-зал, зал прикладного искусства, бар, студия звукозаписи, а также помещения для занятий хором и вокалом.

Проектно-изыскательскими работами и строительством займется победитель тендера. Прием заявок на участие открыт до 13 марта, итоги будут подведены на следующий день. Начальная цена муниципального контракта – 210,3 млн рублей. Ожидается, что центр культурного развития построят к концу 2024 года.