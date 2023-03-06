 

Где приобрести электрический кабель?

6 марта 2023, 12:43 449 Время чтения ≈ 3 мин
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Сеть красноярских гипермаркетов технических товаров «Вираж» представляют 100 тысяч технических товаров для выбора на сайте. В одном месте собраны оборудование, инструменты, запасные части, расходники и материалы. Электрические кабели и провода разного назначения и технических характеристик также представлены в широком ассортименте. Каталог компании содержит разделы, где желающий купить газонокосилку или провод для видеонаблюдения найдет подходящие варианты для выбора:

  • Автотовары
  • Оборудование и техника
  • Инструменты и оснастка
  • Грузоподъемное оборудование, такелаж
  • Кабельная продукция  
  • Климат и вентиляция
  • Пневматика, гидравлика
  • Сантехника
  • Электротовары
  • Строительство, ремонт, интерьер
  • Светотехника, электротехника
  • Крепеж, скобянка, замки, фурнитура
  • Сад, огород, отдых и туризм
  • Технические материалы, изделия
  • Сварка
  • Утеплители, изоляция, ткани
  • Хозтовары

Кабельная продукция предназначена для безопасного подвода электричества в квартиру, жилому дому, силовые кабели рассчитаны на большие мощности и крупные объекты – промышленные помещения, производства, склады и ангары. Помимо силовых, в магазине представлены кабели видеонаблюдения, связи; акустические, контрольные, радиочастотные кабели и провода различных типов:

  • Осветительные;
  • Установочные;
  • Щеточные;
  • Авиационные;
  • Соединительные;
  • Монтажные;
  • Глубинные;
  • Высоковольтные;
  • Термостойкие;
  • Нагревательные.

Комплектующими к проводам и кабелю идут кабельные гильзы и соединители под пайку. При выборе кабеля или провода нужно учитывать несколько параметров: мощность изделия, диаметр сечения. Для соединения старого и нового проводов учитывается совместимость материалов, из которого они изготовлены. Существуют кабеля, рассчитанные под определённые диапазоны рабочих температур, под различные агрессивные среды, в которых будут использоваться провода. Для защиты от солнечных лучей приобретаются защитные металлические гофрорукава, а для помещения - гофротруба из поливинилхлорида. Важными характеристиками являются огнестойкость изделия и способности к самозатуханию. Для прокладки продукта в извилистых местах требуется гибкий провод, а показатель эластичности у разных производителей разнится.

Комплектующих детали дополнительно защищают провода от механических повреждений, воздействия влаги, жары и других неблагоприятных факторов.

Помимо товаров, компания «Вираж» предлагает технические услуги:

  • Прокат инструмент;
  • Ремонт инструмента;
  • Заточку цепей, резку металла;
  • Колеровку краски;
  • Сборку электрощитов;
  • Изготовление РВД;
  • Обжим кабеля.

В Красноярске у компании есть семь магазинов, поэтому для покупки в магазине нужно уточнить наличие продукции по ближайшему адресу, и где оказывают нужную клиенту услугу. В сети магазинов регулярно действуют различные акции и скидки. За 30 лет работы «Вираж» приобрел 70 тысяч корпоративных клиентов, а в общем ежедневно в магазине приобретается 20 тысяч единиц товара.

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Метки: ПОКУПКА КАБЕЛЯ, ВИДЫ КАБЕЛЯ
Отрасль: Кабельная промышленность 

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