Где приобрести электрический кабель?

Сеть красноярских гипермаркетов технических товаров «Вираж» представляют 100 тысяч технических товаров для выбора на сайте. В одном месте собраны оборудование, инструменты, запасные части, расходники и материалы. Электрические кабели и провода разного назначения и технических характеристик также представлены в широком ассортименте. Каталог компании содержит разделы, где желающий купить газонокосилку или провод для видеонаблюдения найдет подходящие варианты для выбора:

Автотовары

Оборудование и техника

Инструменты и оснастка

Грузоподъемное оборудование, такелаж

Кабельная продукция

Климат и вентиляция

Пневматика, гидравлика

Сантехника

Электротовары

Строительство, ремонт, интерьер

Светотехника, электротехника

Крепеж, скобянка, замки, фурнитура

Сад, огород, отдых и туризм

Технические материалы, изделия

Сварка

Утеплители, изоляция, ткани

Хозтовары

Кабельная продукция предназначена для безопасного подвода электричества в квартиру, жилому дому, силовые кабели рассчитаны на большие мощности и крупные объекты – промышленные помещения, производства, склады и ангары. Помимо силовых, в магазине представлены кабели видеонаблюдения, связи; акустические, контрольные, радиочастотные кабели и провода различных типов:

Осветительные;

Установочные;

Щеточные;

Авиационные;

Соединительные;

Монтажные;

Глубинные;

Высоковольтные;

Термостойкие;

Нагревательные.

Комплектующими к проводам и кабелю идут кабельные гильзы и соединители под пайку. При выборе кабеля или провода нужно учитывать несколько параметров: мощность изделия, диаметр сечения. Для соединения старого и нового проводов учитывается совместимость материалов, из которого они изготовлены. Существуют кабеля, рассчитанные под определённые диапазоны рабочих температур, под различные агрессивные среды, в которых будут использоваться провода. Для защиты от солнечных лучей приобретаются защитные металлические гофрорукава, а для помещения - гофротруба из поливинилхлорида. Важными характеристиками являются огнестойкость изделия и способности к самозатуханию. Для прокладки продукта в извилистых местах требуется гибкий провод, а показатель эластичности у разных производителей разнится.

Комплектующих детали дополнительно защищают провода от механических повреждений, воздействия влаги, жары и других неблагоприятных факторов.

Помимо товаров, компания «Вираж» предлагает технические услуги:

Прокат инструмент;

Ремонт инструмента;

Заточку цепей, резку металла;

Колеровку краски;

Сборку электрощитов;

Изготовление РВД;

Обжим кабеля.

В Красноярске у компании есть семь магазинов, поэтому для покупки в магазине нужно уточнить наличие продукции по ближайшему адресу, и где оказывают нужную клиенту услугу. В сети магазинов регулярно действуют различные акции и скидки. За 30 лет работы «Вираж» приобрел 70 тысяч корпоративных клиентов, а в общем ежедневно в магазине приобретается 20 тысяч единиц товара.