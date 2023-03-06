Наряду с надежностью электроснабжения , одним из основных приоритетов в производственной деятельности акционерного общества «Региональные электрические сети» является качество электрической энергии, передаваемой потребителям.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации электрическая энергия является продукцией, подлежащей обязательной сертификации.

За 2022 год была проделана большая работа по инспекционному контролю, целью которого является подтверждение соответствия характеристик электрической энергии в сетях предприятия. По итогам года на территории Новосибирской области качество электрической энергии в сетях АО «РЭС» подтверждено сертификатами соответствия по 639 центрам питания.

За прошлый год независимыми органами по сертификации была проведена процедура планового ежегодного инспекционного контроля для 22 сертификатов соответствия, выданных системообразующему электросетевому предприятию региона в предшествующие периоды. Учитывая положительные результаты проведенных инспекционных испытаний показателей качества электрической энергии и анализа состояния производства, органы по сертификации пришли к выводу о возможности выдачи на новый срок сертификатов соответствия на электрические сети АО «РЭС» с их актуализацией ввиду произошедших изменений в конфигурации сетей.

Комплекс проверок и испытаний для подтверждения ранее выданных сертификатов в рамках планового инспекционного контроля включает в себя:

анализ схем и параметров электрических сетей, расчетов потерь напряжения;

анализ результатов периодического мониторинга качества электроэнергии;

непосредственно саму оценку соответствия качества электрической энергии установленным требованиям в пунктах контроля;

документарную проверку (анализ состояния производства).

На 2023 год сетевой организацией запланирован не менее значительный объём работы. В текущем году АО «РЭС» будет проведен плановый инспекционный контроль за всеми действующими сертификатами соответствия. Выполнение подготовительных работ, необходимых для успешного выполнения этой задачи, уже началось в 1 квартале.

В целом, в АО «РЭС» уделяют пристальное внимание процессу управления качеством электроэнергии, а работы по мониторингу показателей качества и сертификации электрической энергии ведутся планомерно и на постоянной основе.