«Россети Тюмень» приступили к строительству высоковольтного питающего центра в Ханты-Мансийском автономном округ – Югре. Новая подстанция 110 кВ «Московская» обеспечит электроэнергией нефтяное месторождение имени О. А. Московцева. Системообразующее электросетевое предприятие планирует инвестировать в проект более 1,6 млрд рублей.

Новый энергообъект «Россети Тюмень» расположится в 46 км от ближайшего населенного пункта. В ходе строительно-монтажных работ энергетики установят на питающем центре два силовых трансформатора суммарной мощностью 80 МВА. Подстанция (ПС) 110 кВ «Московская» будет интегрирована в энергосистему через линию электропередачи (ЛЭП) 110 кВ «Чупальская – Кузоваткинская». Для присоединения подстанции к ЛЭП компания построит высоковольтные отпайки протяженностью более 2,5 километров. Новый участок воздушной линии пройдет по труднодоступной местности с болотами глубиной более 7 метров и пересечет три озера.

В настоящее время энергетики осуществляют подготовку территории к возведению сооружений и установке оборудования. Специалистам предстоит заменить более 77 тысяч куб. метров мягкого слоя почвы, содержащей торфяники, на более плотный и устойчивый грунт. Для доступа на территорию ПС предусмотрено строительство подъездной дороги протяженностью порядка 270 метров.

Компания «Россети Тюмень» реализует инвестиционные проекты, соответствующие запросам ключевых потребителей и способствующие социально-экономическому развитию Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. Строительство подстанции 110 кВ «Московская» позволит обеспечить электроэнергией инфраструктуру месторождения имени О. А. Московцева, суммарные запасы нефти которого оцениваются в 33 млн тонн.