В связи с ухудшением погоды в Дагестане (порывистый ветер до 30 м/с) специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» с 6:30 мск переведены на особый режим работы.

Из-за усиления ветра фиксируются локальные нарушения электроснабжения части потребителей, проживающих в Акушинском, Табасаранском, Сулейман-Стальском, Дахадаевском и Сергокалинском районах. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения. В мероприятиях задействовано необходимое для подобных работ количество персонала - 15 бригад: 43 человека, 15 единиц спецтехники.



Энергетики обращают внимание на необходимость неукоснительного соблюдения правил техники безопасности вблизи линий электропередачи (ЛЭП) и электротехнических установок. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, ни в коем случае самостоятельно восстанавливать электроснабжение. Для этого необходимо вызвать специалистов компании.



Жители региона могут сообщить о нарушениях электроснабжения и обнаруженных повреждениях энергообъектов в территориальное подразделение компании.