1 марта 2023 года Группа компаний «Изолятор» и НИК D1 РНК СИГРЭ приняли участие в отборочном этапе Студенческой лиги по направлению «Электроэнергетика» XI сезона Международного инженерного чемпионата CASE-IN, которые прошел в очном формате, на базе Национального исследовательского университета «МЭИ» в Москве.

Группу компаний «Изолятор» в экспертной комиссии представлял директор московского отделения завода «Изолятор», координатор НИК D1 Владимир Устинов.

Чемпионат 2023 года посвящен теме Технологическое лидерство.

Направление «Электроэнергетика» курируют две ведущие отраслевые компании – АО «Системный оператор Единой энергетической системы» и АО «Федеральная сетевая компания – Россети». Системный оператор предложил будущим энергетикам принять участие в развитии российской гидроэнергетики. Студенты разработают план развития объектов гидрогенерации России в технологически изолированных энергосистемах на ближайшие годы и на долгосрочную перспективу. Специалисты «Россетей» поставили не менее интересную задачу, связанную с Объединенной энергосистемой Сибири. Участники соревнования выберут электросетевой объект и разработают план его развития до 2030 года с учетом внедрения на нем отечественных инновационных технологий.

Для решения поставленных задач командам предложено выбрать один или несколько регионов для перспективного освоения гидроэнергетических ресурсов путем строительства разного количества объектов гидроэнергетики разной мощности, разработать календарный план -график реализации, оценить сроки и стоимость реализации предложенных мероприятий и оценить укрупненный технико-экономический эффект от освоения гидроэнергетических ресурсов для региона и для всей страны в целом.

В отборочном этапе Чемпионата на базе НИУ «МЭИ» в Москве приняли участие 17 команд.

Призёрами стали следующие команды:

1-е место команда «Слово» НИУ МЭИ;

команда «Слово» НИУ МЭИ; 2-е место команда «Перспективы энергетики» НИУ МЭИ;

команда «Перспективы энергетики» НИУ МЭИ; 3-е место команда «Солверс» НИУ МЭИ.

Команда, занявшая первое место, представит НИУ «МЭИ» в полуфинале Чемпионата CASE-IN среди команд по федеральным округам.

За поддержку и активное участие в Международном инженерном чемпионате CASE-IN члены экспертной комиссии были награждены благодарственными письмами Министерства энергетики Российской Федерации — ежегодного национального партнера Чемпионата.