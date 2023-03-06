В Учебном комплексе «Россети Ленэнерго» завершают обучение специалисты, отвечающие за наладку и эксплуатацию устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), а также автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУ ТП) на современных энергообъектах.

Специальную образовательную программу освоили 11 сотрудников дочерних компаний Группы «Россети». На протяжении двух недель под руководством преподавателей Учебного комплекса (УК) они изучали особенности коммуникационного стандарта МЭК 61850, архитектуру построения высокоавтоматизированных подстанций, а также сервисы и языки программирования, необходимые для их корректной работы.

Обучение разделено на две части: теоретическую и практическую. Первая состоялась в онлайн-формате, вторая была организована непосредственно на полигоне. Участники прошли курсы по изучению преобразователей дискретных и аналоговых сигналов, систем РЗА, мониторинга и диагностики коммуникаций, коммутаторов и серверов, провели испытания оборудования и выполнили ряд производственных кейсов. Далее им предстоит проверка практических навыков. Проект реализован для развития компетенций персонала в области применения современных отечественных технологий в электроэнергетике.

Также на территории Учебного комплекса «Россети Ленэнерго» завершился обучающий семинар по эксплуатации средств индивидуальной защиты (СИЗ), включавший практический тренинг по выявлению их дефектов, отбраковке и сборке. По окончании мероприятия все участники получили сертификаты от компании-производителя СИЗ.

Кроме того, с 27 февраля по 3 марта в УК состоялся семинар-практикум по телемеханике и автоматизированным системам коммерческого учета электроэнергии. Его участниками стали 24 сотрудника из трех филиалов «Россети Ленэнерго».