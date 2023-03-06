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"Россети Северный Кавказ" отремонтируют оборудование крупного питающего центра Владикавказа для надежного электроснабжения почти 100 тысяч горожан

6 марта 2023, 16:45 308 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Северный Кавказ
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Специалисты «Россети Северный Кавказ» приступили к плановому ремонту оборудования на подстанции 110 кВ «Левобережная» во Владикавказе. Комплекс мероприятий реализуется в рамках Программы технического обслуживания и ремонта энергообъектов филиала «Севкавказэнерго», предусмотренной на текущий год.

Один из ключевых питающих центров столицы Северной Осетии эксплуатируется с 80-х годов. От бесперебойной работы энергообъекта зависит надежность электроснабжения свыше 40 социально значимых учреждений и почти 100 тысяч жителей Владикавказа. Также от подстанции запитаны десятки многоэтажных жилых домов, строящихся в новом микрорайоне на окраине города, дворец спорта тхэквондо, ледовый дворец и другие объекты.

Работы проводятся специалистами Левобережной группы подстанций и завершатся в марте текущего года. Своевременный ремонт позволит существенно снизить риски повреждения оборудования питающего центра и возникновения технологических нарушений.

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Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
Отрасль: Электроэнергетика 

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