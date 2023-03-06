АО «Русатом Оверсиз» (РАОС, входит в Госкорпорацию «Росатом») и компания «Поликом», ведущий поставщик промышленных генераторов водорода, заключили соглашение о консорциуме для развития и продвижения оборудования в сфере водородной энергетики.

Стороны планируют объединить усилия для продвижения электролизеров российского производства на внутренние и внешние рынки, а также для организации поставок высокотехнологичного оборудования и услуг потребителям в различных секторах экономики.

«Водородная энергетика является одним из приоритетных направлений развития российской промышленности. Сегодня перед Госкорпорацией «Росатом» и другими крупными отечественными компаниями стоит задача создания и коммерциализации решений в этой области. Первое и основополагающее звено в цепочке поставок водорода – это, конечно же, его производство, и я убежден, что наше сотрудничество с компанией «Поликом», одним из лидеров этого направления, будет способствовать внедрению на рынок передового оборудования и повышению его конкурентоспособности», - заявил Евгений Пакерманов, президент АО «РАОС».

«Очень важно, что Росатом поддерживает направление водородных технологий. Тем более, что наши генераторы водорода могут использоваться не только в водородной энергетике, но и для активно развивающихся сейчас традиционных отраслей промышленности. В частности, наши установки необходимы для микроэлектроники, металлургии, тепловой энергетики и других направлений, важных для технологического суверенитета нашей страны. Наше сотрудничество с Росатомом позволит обеспечить российских потребителей качественным современным оборудованием», - сказал Евгений Волков, генеральный директор компании «Поликом».

АО «Русатом Оверсиз» выступает интегратором Госкорпорации по развитию коммерческих водородных проектов и продвижению оборудования и перспективных решений по всей цепочке поставок: начиная от организации низкоуглеродного производства водорода и заканчивая хранением и транспортировкой водорода международным заказчикам. Водород может быть использован для накопления, хранения и доставки энергии и рассматривается в качестве перспективного энергоносителя и инструмента для решения задач по развитию низкоуглеродной экономики - декарбонизации и модернизации промышленных процессов.

Перед российской промышленностью стоит цель в кратчайшие сроки обеспечить технологический суверенитет и переход на новейшие технологии. Государство и крупные отечественные компании направляют ресурсы на ускоренное развитие отечественной исследовательской, инфраструктурной, научно-технологической базы. Внедрение инноваций и нового высокотехнологичного оборудования позволяет Росатому и его предприятиям занимать новые ниши на рынке, повышая конкурентоспособность атомной отрасли и всей российской промышленности в целом.

Источник: Пресс-служба АО «Русатом Оверсиз»