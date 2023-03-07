С 14 по 16 марта в Москве, ЦВК «Экспоцентр», павильоне № 1, состоится 21-я Международная выставка кабельно-проводниковой продукции, оборудования и материалов для ее производства – Cabex 2023.

Выставка расширила свои тематические границы и в этом году представит всю технологическую цепочку: от материалов и оборудования для производства КПП до готовой продукции. Как итог, обновились разделы выставки, предоставив посетителям широкий выбор производителей и поставщиков кабеля, проводов, кабельных аксессуаров, электромонтажных и электротехнических изделий, оборудования и материалов для производства кабельно-проводниковой продукции (КПП).

Многоплановая выставочная экспозиция кабельно-проводниковой продукции, сопутствующих материалов и оборудования для ее производства

Более 170 производителей и поставщиков из России, Республики Беларусь, Индии, Китая, Турции предоставят возможность специалистам топливно-энергетического комплекса, ВПК, транспорта, машиностроения, связи и телекоммуникаций, ЖКХ, строительно-монтажных организаций и других отраслей наглядно ознакомиться с новейшими разработками для кабельного рынка в рамках 5 тематических разделов выставки: «Кабели и провода», «Материалы для производства кабелей и проводов», «Оборудование для производства кабелей и проводов», «Электромонтажное оборудование», «Электротехнические изделия».

Кабельно-проводниковую продукцию презентуют экспоненты раздела «Кабели и провода»: AKRON HOLDING, «Фонд Сервис», «Людиновокабель», «Камский кабель», «Сарансккабель-Оптика», «Спецкабель», «ТОМСККАБЕЛЬ», «ЦВЕТЛИТ», «СПКБ Техно», ТД «СКК», УК «Система – Сервис» и другие компании. Представляем некоторые из них. «Татнефть-Кабель» (стенд А223) – предприятие Группы компаний «Система-Сервис» – в этом году на Cabex будет экспонировать широкую линейку нефтепогружного кабеля. Потребность предприятий в кабеле специального назначения закроет ТД «Самарская кабельная компания» (ТД «СКК»), представив на выставке полную номенклатуру выпускаемого телекоммуникационного и энергетического кабеля. «Холдинг Кабельный Альянс» («ХКА») познакомит потребителей КПП с широким ассортиментом безопасных и экологически чистых кабелей и проводов собственного производства.

Раздел «Материалы для производства кабелей и проводов» объединит такие компании, как «Башпласт», «KAMKAT», «Генезис», «Лидер-Компаунд», «МЕТАКЛЭЙ», «Уралэлектромедь», «Элинар», SARKUYSAN, «ПРОПЛАСТ», ООО «Уральский завод пластификаторов» и другие. «Метаклэй» – один из крупнейших производителей компаундов в России – продемонстрирует наиболее востребованные для производителей кабеля полимерные композиции. Серия новинок «Метаклэй» будет представлена на стенде А833. Специалисты, заинтересованные в приобретении материалов для производства кабельно-проводниковой продукции, обязательно обратят внимание на ПВД153-10К и ПНД-273К – полимерные компаунды на основе полиолефинов, выпускаемые компанией «Генезис» (стенд А725). Качество компаундов «Генезис» подтверждено соответствующими сертификатами и протоколами испытаний на 40 предприятиях кабельной отрасли.

В рамках раздела «Оборудование для производства кабелей и проводов» «Кабмаш», «Синохолдин Группа», «КАБЛОМАК МАКИНА», «Балитех–15», MIKRON MAKINE, «ВЛЦ Инструмент», «КристАл Лтд», KABMAK, JIANGSU HUAWANG ADVANCED MATERIALS CO, XINMING, «Kит-Трейд» и другие российские и зарубежные производители и поставщики представят оборудование для производства КПП. Вопросы о поставках оборудования для кабельной промышленности можно будет решить, к примеру, на стенде XINMING – А721. Китайская компания XINMING предлагает на рынке всю линейку данного оборудования: экструзионные линии, крутильные машины, волочильные машины, вспомогательное оборудование, линии бронирования кабеля, линии бухтования кабеля.

«Заславльэнерго», «Элиз», «Интерэлектро», «Рика Групп», «Русов», «БАЗПластбай», НПП «ЭРГ», «РКС-Пласт», «Группа Меттатрон», «Термоклип», TDM ELECTRIC, «Трансэнерго» и другие производители и поставщики электромонтажного оборудования и электротехнических изделий продемонстрируют свою продукцию в соответствующих разделах выставки. Например, «АРКАСИЛ СК» (стенд А625) – компания, выпускающая высоковольтную арматуру 110-220 кВ и сопутствующую продукцию, – привезет на Cabex 2023 оборудование для строительства кабельных линий: элегазовый ввод (МВВ 500), концевую муфту (МКВ 126), пустотелые и опорные изоляторы.

«МосИТЛаб», MYTECH AUTOMATION, «Актек», «Энергосила» и другие участники Cabex 2023, чьи разработки связаны с модернизацией промышленных предприятий, будут экспонировать цифровые решения для оптимизации бизнес-процессов на кабельном производстве. Некоторые из этих компаний первый раз примут участие в выставке.

Так, компания «МосИТЛаб», специализирующаяся на разработке и внедрении ПО для бизнеса, впервые презентует на выставке свои уникальные программные продукты: опытно-конструкторскую разработку; аналитическую систему; тендерного и почтового робота; электронную ключницу;программно-аппаратный комплекс. Посетители Cabex 2023 смогут детально изучить разработки «МосИТЛаб» на стенде А211.

Экспозиция выставки ежегодно пополняется новыми участниками. На Cabex 2023 свыше 50 компаний впервые представят специалистам свою продукцию: «КавказКабель», «Энергосила», «Башпласт», «Сибур», «МосИТЛаб», «Лидер-Компаунд», АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов», «РИКА Групп», «Интерэлектро», «Трансэнерго», «НПП ЭРГ», «Стройинвест», KABMAK, MIKRON MAKINE, «ВЛЦ ИНСТРУМЕНТ», «АСТРОН-ЮНИТ», «AKTEK», НПО «Медный путь», «Плазма К», «Кабмаш», «Алмазинструмент» и другие.

На стендах можно будет вживую ознакомиться с разработками компаний и договориться о выгодных условиях сотрудничества.

Список участников

Деловая программа выставки Cabex 2023

В этом году цикл деловых мероприятий Cabex включит три конференции, в рамках которых профессиональными знаниями и опытом поделятся свыше 80 ведущих экспертов – представители специализированных компаний, экспертов-экономистов, научно-технических специалистов, руководителей профильных предприятий и ассоциаций. В фокусе программы – направления дальнейшего развития российского кабельного рынка, передовые технологии производства кабельно-проводниковой продукции, опыт применения кабеля и проводов в ключевых отраслях российской экономики и другие актуальные вопросы кабельной промышленности.

Деловую программу откроет конференция имени проф. Пешкова И. Б. «Кабельная промышленность – Наука. Техника. Производство», организованная ведущим предприятием кабельной индустрии России «ВНИИКП», Ассоциацией «Электрокабель» и Академией электротехнических наук РФ. Раскрывая в своих выступлениях тренды отрасли, руководители кабельных предприятий и научные деятели представят итоги работы кабельной промышленности за 2022 год, а также новые направления в разработках, дальнейшие перспективы развития энергетики и обеспечения ее роста новейшими кабельными изделиями, проблемы и возможности создания отечественных материалов для изоляционных систем кабелей высокого и сверхвысокого напряжения, актуальные возможности снабжения материалами для производства кабелей и проводов в России

Второй день деловой программы Cabex 2023 (15 марта) посвящен конференции «Проектирование кабельных сетей. Актуальные вызовы, развитие нормативной базы и эффективные решения», в рамках которой будут организованы три сессии и круглый стол. В ходе обсуждения спикеры – представители строительных компаний, руководители профильных организаций и ассоциаций – затронут аспекты отрасли, представляющие интерес в основном для проектных и строительно-монтажных предприятий: инновационный кабель для эффективной экономики и строительства, входной контроль качества КПП, цифровизация и IT-суверенитет.

16 марта в рамках заключительной конференции «Актуальные вопросы индустрии производства кабельно-проводниковой продукции» состоится профессиональный диалог, который будет способствовать поиску наиболее эффективных форм и методов работы для оптимизации производства КПП, опираясь на решения в области логистики, рынка труда, импортозамещения и утилизации отходов на рынке кабельной промышленности.

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Спикеры деловой программы 2023

В этом году впервые в рамках выставки Cabex запущен конкурс «Лучший инновационный продукт». Мероприятие призвано выявить передовые достижения в индустрии кабельно-проводниковой продукции, а также отметить качественные улучшения существующих на рынке продуктов. Объявлено три номинации: «Кабель и провода», «Материалы для производства кабеля», «Электромонтажные изделия». Всестороннюю оценку инновационных разработок проводит экспертное жюри – в лице специалистов из ОАО «ВНИИКП» и АЭК, имеющих большой научный и практический опыт в области создания, внедрения наукоемкой кабельной продукцией. Торжественная церемония награждения победителей состоится 16 марта на выставке Cabex.

Не упустите возможность вживую увидеть передовые разработки и достижения в кабельной отрасли, а также быстро и эффективно решить ряд бизнес-задач в новом году – посетите выставку Cabex 2023!

Получите электронный билет и проходите 14–16 марта 2023 года на выставку Cabex. Место проведения – Москва, ЦВК «Экспоцентр», павильон № 1.

Для посещения выставки бесплатно необходимо получить электронный билет на сайте, указав промокод ruscable22. Получите бесплатный электронный билет

Организаторы выставки:

ООО «МВК», ОАО «ВНИИКП», Ассоциация «Электрокабель»

Спонсоры и партнеры выставки:

Xinming, RusCable.ru