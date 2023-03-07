Трасса А-121 «Сортавала» проходит по маршруту Санкт-Петербург - Сортавала - автомобильная дорога Р-21 «Кола» и связывает территории вокруг Ладожского озера в Карелии. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на благоустройство участков трассы в районе населенных пунктов Вуорио и Кирьявалахти в Республике Карелия. Ранее эксперты рассмотрели проект строительства направленных съездов и реконструкции действующей транспортной развязки на пересечении КАД с проспектом Энгельса и А-121 «Сортавала» в Ленобласти.



Работы по устройству стационарного электроосвещения и тротуаров на автодороге «Сортавала» пройдут на территории населенных пунктов Вуорио (258+035 - км 258+515) и Кирьявалахти (км 279+350 – км 280+500) в Сортавальском районе Республики Карелия. На данных участках общей протяженностью 1,981 м трасса имеет две полосы движения и отвечает нормам IV технической категории с расчетной скоростью 80 км/ч.

Протяженность освещаемого участка в поселке Вуорио составит 0,585 км и 1170,66 км – в поселке Кирьявалахти.

«Для безопасности пешеходов вдоль трассы А-121 «Сортавала» устраиваются тротуары и пешеходные дорожки с твердым покрытием, длиной 1170,66 м в поселке Вуорио и 948,28 м – в Кирьявалахти», – сообщил Вадим Стыценко, главный эксперт проекта отдела комплексной экспертизы Северо-Западного филиала Главгосэкспертизы России.

Проектом также предусмотрено переустройство электрических сетей, установка барьерного ограждения, дорожных знаков. В обоих населенных пунктах планируется размещение посадочных площадок и установка автобусных павильонов на остановках общественного транспорта.



Заказчик – Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург – Мурманск Федерального дорожного агентства.



Генеральный проектировщик – ООО «АЛЬЯНС ГРУПП».