Ведомство выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на первый этап реконструкции судоходных шлюзов № 15 и 16, предусматривающий проведение работ в части дамбы №10. Генеральный заказчик объекта – ФКУ «Ространсмодернизация».



Городецкий гидроузел на реке Волге расположен в 442 км от Рыбинского и в 333 км от Чебоксарского гидроузлов. Проектной документацией предусмотрено проведение капитальных дноуглубительных работ на участке судового хода протяженностью 40,5 км, а также реконструкция оградительной дамбы № 10 длиной 1,5 км.

«Реконструируемая оградительная дамба включает причальное сооружение, которое будет использоваться для временной стоянки судов, ожидающих шлюзования, без выхода туда экипажа. В связи с этим верхняя конструкция дамбы выполнена исходя из требований обеспечения прочности и устойчивости сооружения. Ширина верхнего строения составляет 11 м», – рассказал выпускающий эксперт по объекту – главный эксперт проекта отдела комплексной экспертизы Уральского филиала Главгосэкспертизы России Данил Андреев.

Реконструкция судоходных шлюзов обеспечит гарантированную глубину 4 м для судоходства между Нижним Новгородом и Городцом, увеличит пропускную способность участка с 12 до 32 млн тонн грузопотока, а также создаст условия Единой глубоководной системы европейской части страны для международного судоходства.



Работы проводятся в рамках реализации федерального проекта «Развитие инфраструктуры морского и внутреннего водного транспорта».