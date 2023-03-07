Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата под руководством губернатора Пермского края Дмитрия Махонина поддержал еще два инвестиционных проекта, которым присвоен статус «приоритетных». В их реализацию компании-инициаторы планируют вложить более 3,2 млрд руб.



ООО «Логопарк-Пермь», входящее в Группу компаний «ПФО», крупного федерального застройщика логистических комплексов, планирует возвести в районе с. Култаево (Пермский муниципальный округ) логистический комплекс класса А площадью более 54 тыс. кв. метров. Он будет предназначаться для нужд торговых сетей «Пятерочка» и «Чижик» с парковочными местами для легкового и грузового автотранспорта и станет одним из самых крупных на территории региона.



Ранее распределительные и многофункциональные логистические центры для торговых сетей компания «ПФО Групп» уже создала в Москве, Новосибирске, Красноярске, Оренбурге, Саратове, Омске, Петрозаводске, Великом Новгороде и других городах России.



Как отмечают инициаторы инвестпроекта, ключевая цель создания крупного логистического комплекса в Перми – поддержка местных производителей и обеспечение продовольственной безопасности региона. «Создание складских площадей класса А позволит привлечь в Пермский край новые объемы продукции со стороны поставщиков продовольственных товаров и обеспечить рынками сбыта сельхозтоваропроизводителей Прикамья», – подчеркнул директор компании «Логопарк-Пермь» Юрий Хаеров.



Статус «приоритетный» присвоен также проекту компании «АСР-АГРО». Компания планирует выращивать в Ординском муниципальном округе травяные массы и создать инновационное производство по их переработке. В будущем здесь будут производить витаминно-травяную муку (ВТМ 2.0) – это высокоэффективная гранулированная кормовая добавка для сельскохозяйственных животных, в первую очередь для молочного и мясного крупного рогатого скота, а также птицы. Благодаря статусу ПИП предприятию будет оказана поддержка в получении необходимых земельных участков.



Инициаторы инвестпроекта отмечают, что в 2022 году в Пермском крае наблюдался рост молочно-товарных ферм. «Увеличение поголовья, а затем и увеличение количества молока и мяса, требует большего количества высококачественных кормов. ВТМ 2.0, который мы будем производить, отличается от обычной ВТМ содержанием перевариваемого протеина, что увеличивает надои молока и прибавки в весе животных. При этом срок хранения без потери каротина увеличивается на шесть месяцев. Эти факторы имеют огромное значение для сельхозтоваропроизводителей», –отметил директор «АСР-АГРО» Самир Азизов.



В «АСР-АГРО» отмечают, после запуска производственной линии и выхода на проектную мощность новый завод будет способен производить более 10 тыс. тонн ВТМ 2.0. Основными потребителями инновационной продукции станут сельхозпроизводители Пермского края, а также комбикормовые заводы, которые входят в состав агрохолдингов соседних регионов. Инвестиции в проект, который позволит создать на территории Ординского муниципального округа 34 рабочих места, составят более 350 млн руб.



Глава Прикамья Дмитрий Махонин подчеркнул, что подобные инвестпроекты позволяют улучшать условия работы для местных сельскохозяйственных предприятий. По его словам, это не только перспективная отрасль экономики, но и крупный работодатель на селе. Благодаря таким проектам создаются новые рабочие места и обеспечиваются налоговые поступления в местные бюджеты.



Добавим, компания «АСР-АГРО» в рамках реализации проекта намерена начать сотрудничество с пермскими университетами – классическим, политехническим, аграрным – для стажировки и обучения специалистов для сельхозотрасли. Также «АСР-АГРО» планирует заключить соглашения на финансирование объектов социальной инфраструктуры в с. Медянка, где будет располагаться завод, и в близлежащих деревнях Михино и Мерекаи.



На сегодняшний день в региональном портфеле 67 инвестпроектов с общим объемом инвестиций порядка 630 млрд руб. и созданием более 10 тыс. рабочих мест. Они реализуются в промышленной, сельскохозяйственной отраслях, в индустрии туризма и развлечений и других сферах.