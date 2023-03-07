 

СПЕЦКАБЕЛЬ станет участником международной выставки CABEX 2023

7 марта 2023, 16:44 260 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Кабельный завод "Спецкабель"
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Продукция и разработки завода СПЕЦКАБЕЛЬ будут представлены на выставке в «Экспоцентре».

14–16 марта в Москве в центральном выставочном центре «Экспоцентр» пройдет 21-я Международная выставка кабельно-проводниковой продукции «Cabex 2023». На ведущем для отрасли бизнес-мероприятии будут представлены новейшие достижения кабельного рынка.

Участниками Cabex 2023 станут производители и поставщики кабельно-проводниковой продукции, электромонтажных и электротехнических изделий, а также оборудования и материалов для производства кабельно-проводниковой продукции.

Кабельный завод «Спецкабель» традиционно принимает участие в международной выставке. В этом году на стенде завода будет представлена следующая продукция и разработки:

  • оптические кабельные сборки,
  • волоконно-оптические кабели,
  • кабельные сборки симметричные высокочастотные с соединителями,
  • новые кабели серии СКАБ-М с номинальным рабочим напряжением 1000 В,
  • кабели универсальные для нефтехимии и энергетики под товарным знаком СКАБ,
  • симметричные кабели для промышленного интерфейса RS-485.

Ознакомиться с изделиями завода «Спецкабель и получить техническую консультацию можно в Павильоне 1 (стенд A403). При предварительной регистрации на сайте https://www.cabex.ru/ru-RU/visitors/e-ticket.aspx и использовании промокода spetskabel23 можно посетить выставку бесплатно.

Подробнее о кабельной продукции – по телефону главного офиса «Спецкабеля» в Москве: 8 (495) 134-2-134.

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Метки: CABEX-2023, СПЕЦКАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
SPEC
9.59

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