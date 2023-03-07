СПЕЦКАБЕЛЬ станет участником международной выставки CABEX 2023

Продукция и разработки завода СПЕЦКАБЕЛЬ будут представлены на выставке в «Экспоцентре».

14–16 марта в Москве в центральном выставочном центре «Экспоцентр» пройдет 21-я Международная выставка кабельно-проводниковой продукции «Cabex 2023». На ведущем для отрасли бизнес-мероприятии будут представлены новейшие достижения кабельного рынка.

Участниками Cabex 2023 станут производители и поставщики кабельно-проводниковой продукции, электромонтажных и электротехнических изделий, а также оборудования и материалов для производства кабельно-проводниковой продукции.

Кабельный завод «Спецкабель» традиционно принимает участие в международной выставке. В этом году на стенде завода будет представлена следующая продукция и разработки:

оптические кабельные сборки,

волоконно-оптические кабели,

кабельные сборки симметричные высокочастотные с соединителями,

новые кабели серии СКАБ-М с номинальным рабочим напряжением 1000 В,

кабели универсальные для нефтехимии и энергетики под товарным знаком СКАБ,

симметричные кабели для промышленного интерфейса RS-485.

Ознакомиться с изделиями завода «Спецкабель и получить техническую консультацию можно в Павильоне 1 (стенд A403). При предварительной регистрации на сайте https://www.cabex.ru/ru-RU/visitors/e-ticket.aspx и использовании промокода spetskabel23 можно посетить выставку бесплатно.

Подробнее о кабельной продукции – по телефону главного офиса «Спецкабеля» в Москве: 8 (495) 134-2-134.