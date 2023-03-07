В филиале ПАО «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети» ведется подготовка к реализации программы технического обслуживания и ремонтов. В текущем году в рамках запланированных работ будет отремонтировано 634 комплектных трансформаторных подстанции. Сумма затрат составит около 13,5 млн рублей.

Комплектные трансформаторные подстанции предназначены для приёма электрической энергии и понижения напряжения в сети. Именно от них электричество поступает напрямую конечным потребителям – жителям региона, социальным объектам (котельные и насосные станции, больницы, образовательные учреждения), предприятиям всех сфер экономики.

В соответствии с планом ремонтной программы энергетики проведут ревизию оборудования, отремонтируют силовые трансформаторы, заменят ограничители перенапряжения, разрядники, выключатели, разъединители, опорные и проходные изоляторы, установят новые предохранители. Там, где это необходимо, будет выполнено благоустройство – энергетики обновят окраску корпуса и части оборудования, восстановят надписи, диспетчерские наименования и знаки безопасности.

Массовые ремонтные работы начнутся после окончания осенне-зимнего периода 2022-2023 гг. и продлятся до конца сентября. План работ охватывает все муниципальные районы Самарской области. Всего на программу ТОиР 2023 года будет направлено свыше 628,5 млн рублей.

Реализация программы технического обслуживания и ремонтов позволит поддерживать оборудование в работоспособном состоянии, снизить риски возникновения технологических нарушений на объектах электросетевого хозяйства и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей «Самарских распределительных сетей».