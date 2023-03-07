Специалисты филиала «Дагэнерго» к 15.05 мск 7 марта завершили восстановительные мероприятия и устранили последствия стихии на энергообъектах, где ранее произошли технологические нарушения из-за сильного ветра. В настоящее время энергетики продолжают работы по индивидуальным заявкам потребителей.

За время проведения восстановительных мероприятий энергетики обследовали более 400 км линий электропередачи, устранили около 70 технологических нарушений на энергообъектах. В работах принимали участие 36 бригад энергетиков филиала «Дагэнерго»: 144 специалиста, 36 единиц спецтехники.



Напомним, 6 марта шквалистый ветер до 30 м/с оставил без света часть потребителей в нескольких горных районах Дагестана. Уже во второй половине дня энергетики восстановили электроснабжение 65 % потребителей, а к утру 7 марта - около 90 %. Работы велись круглосуточно на труднодоступных горных территориях в сложных погодных условиях.



Неблагоприятная погода в регионе сохраняется. Энергетики продолжают контроль состояния энергообъектов и мониторинг метеоусловий. Специалисты готовы реагировать на возникновение нештатных ситуаций.