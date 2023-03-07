Специалисты «Россети Ленэнерго» выделили 850 кВт мощности новому терминалу по перевалке минеральных удобрений в северо-западной части морского торгового порта Усть-Луга в Кингисеппском районе Ленинградской области. Источник питания - подстанция 110 кВ «Вистино».

Для обеспечения электроснабжения объекта специалисты компании построили распределительный пункт и две воздушных линии 10 кВ до принимающих энергоустройств потребителя.

В рамках первого этапа проекта по строительству терминала объем присоединенной мощности составил 850 кВт. На последующих двух этапах энергетики обеспечат объекту еще более 7 МВт дополнительной мощности.

Новый терминал предназначен для перегрузки экспортных удобрений навалом и в специальных контейнерах с железнодорожного транспорта на морские суда, а также импортных удобрений – с морских судов на железнодорожный транспорт. Пропускная способность перегрузочного комплекса по завершении трех этапов строительства превысит 6 млн тонн в год, грузооборот – 5,5 млн тонн в год.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения.

Подать заявку на присоединение к сетям энергокомпании можно не выходя из дома: на «Портале-ТП.рф», через Личный кабинет клиента на сайте компании, а также с помощью мобильного приложения «Россети» и «Клиент Ленэнерго».