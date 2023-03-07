За январь – февраль 2023 года во Владивостоке зафиксирован резкий рост вырезок медного кабеля на линиях связи «Ростелекома». В результате противоправных действий злоумышленников без услуг связи на длительные периоды оставались не только жители города, но и значительная часть юридических лиц, в том числе служб экстренной помощи.

В рамках работы по противодействию вандалам «Ростелеком» устанавливает защиту вводов кабелей в дом и на люках колодцев, двукратно усиливает бригады на восстановление повреждений. Но нынешний масштаб порчи телекоммуникационного оборудования требует кардинальных слаженных мер по борьбе с вырезками и нелицензионными пунктами приема металлолома как со стороны жителей города, так и со стороны государственных органов и МВД.

Компания совместно с министерством цифрового развития и связи и министерством промышленности и торговли организовала встречу с руководителями лицензионных пунктов приема цветного металла. Между участниками мероприятия была достигнута принципиальная договоренность в отказе от приема медного телефонного кабеля в качестве цветного лома.

В 2022-2023 общая протяженность похищенных кабелей составила свыше 11 километров. В результате без услуг связи в разное время оставались несколько тысяч абонентов компании. Повреждения коснулись жителей 80 домов. Злоумышленники действуют в разных районах города, но больше всего случаев зафиксировано в Первомайском и Ленинском районах. Из-за вырезки на улице Володарского без телекоммуникационных услуг остались структуры МЧС, МВД, детские учреждения, школы, поликлиники.

«Действуя в тесном контакте с минцифры и минпромторгом, мы просим жителей Владивостока внимательно относиться к посторонним, выполняющим какие-либо действия с кабелем связи в кабельной канализации и на фасадах домов. Это люди, работающие без формы и опознавательных знаков. Если у вас возникли подозрения, попросите человека показать удостоверение. Если видите, что кто-то ворует кабель или портит оборудование, сразу сообщите об этом в полицию по телефонам 02 или 102. Если вы знаете, что по какому-то адресу существует нелегальный пункт приема металлолома, принимающий медные телефонные и интернет-кабели, можно позвонить, либо прислать информацию на номера 8 958 542 6912, 8 902 506 6838 (WhatsApp, Telegram). С учетом большого количества подобных пунктов важно вовлечение и неравнодушие всех жителей города, структур и ведомств, отвечающих за контроль оборота цветного лома во Владивостоке», — отметил технический директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Баханцов.

«Хищение кабеля, как и другие противоправные действия по уничтожению чужого имущества, оставляют без услуг связи не только жителей Приморского края, но и экстренные службы, в том числе скорой помощи и жизнеобеспечения, а это уже может быть квалифицированно по нескольким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, по которым предусмотрены жесткие меры наказания для похитителей. О случаях несанкционированного доступа к объектам, где может находиться оборудование связи, а также о любых подозрениях в повреждении и хищении кабеля необходимо информировать органы правопорядка», — прокомментировали в министерстве цифрового развития и связи Приморского края.

По каждому инциденту повреждения медного кабеля Приморский филиал ПАО «Ростелеком» взаимодействует с правоохранительными органами. Подобные нарушения влекут за собой административную, а в некоторых случаях и уголовную ответственность по статьям 158 («Кража»), 167 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества») и 215 части 2 («Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения») Уголовного кодекса РФ. Кроме того, повреждение объектов связи влечет за собой возмещение материального ущерба за счет виновных лиц.

Подобные действия оставляют без связи клиентов компании, организации и экстренные службы. «Ростелеком» призывает жителей Владивостока быть бдительными и в случае подозрения в хищении или порчи кабеля связи незамедлительно сообщать в правоохранительные органы или по телефонам 8 958 542 6912, 8 902 506 6838 (WhatsApp, Telegram). Только совместные действия полиции, связистов и граждан приведут к снижению числа вырезок и позволят защитить от вандалов объекты связи.