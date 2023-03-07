Специалисты Юго-Западного филиала компании «Россети Кубань» в 2023 году планируют установить 15 тысяч новых интеллектуальных приборов учета электроэнергии в пяти районах Краснодарского края.

Так, с начала текущего года в пригороде Новороссийска энергетики уже смонтировали около 50 «умных» счетчиков, в Геленджике – 10, в пригороде Анапы – почти 280, в населенных пунктах Крымского и Абинского районов ими оснащены 185 потребителей.

Новые приборы учета позволяют дистанционно передавать текущие показания и режим потребления электричества в энергокомпанию, подают сигнал о нарушениях в сети, несанкционированном вмешательстве.

Установка «умных» счетчиков практически полностью исключает хищение электроэнергии, а значит, повышает надежность и качество электроснабжения потребителей. Обладатели «умных» счетчиков получают ряд преимуществ. Прежде всего, это возможность экономить электроэнергию путём самостоятельного контроля нагрузки и выбора метода расчёта за потреблённую электроэнергию по зонам суток.

Кроме того, потребители освобождены от необходимости обслуживать и ремонтировать приборы учёта, расходы на их эксплуатацию полностью несет сетевая компания.