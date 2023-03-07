В Цигломенском территориальном округе Архангельска ведется строительство квартала, состоящего из 6 многоквартирных домов. В них переедут участники программы по переселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Планируется, что уже до конца текущего года новоселье отпразднуют 342 семьи. Еще 30 квартир будут предоставлены детям-сиротам.

«В целом мы видим положительную динамику расселения аварийного жилья в регионах страны. С 2019 года благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» переселены более 481 тыс. человек из аварийного жилищного фонда общей площадью более 8 млн кв.м. Необходимо и в дальнейшем не сбавлять темп, работать с опережением сроков, максимально оперативно вводить новые дома в эксплуатацию», - подчеркнул заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько.

Масштабное строительство в Цигломенском территориальном округе Архангельска стартовало в 4 квартале 2022 года. Здесь возводятся три 4-этажных и три 3-этажных дома. Общая площадь квартир в них составит более 20,5 тыс. кв.м.

По информации Министерства строительства и архитектуры Архангельской области, на сегодняшний день объекты находятся в различной степени строительной готовности. Что касается 4-этажных зданий, на одном объекте завершается кирпичная кладка стен, идет монтаж пазогребневых перегородок и навесного фасада с прокладкой внутренних технологических сетей, на втором – завершается кладка стен, начат монтаж подсистемы фасада внутри здания, на третьем – ведется кладка 3-го этажа. В двух 3-этажных домах осуществляется кладка первого этажа, еще в одном здании возводится второй этаж. Также на всей строительной площадке продолжаются работы по прокладке внутренних сетей водоснабжения и канализации.

Всего в настоящее время в Архангельске ведется строительство 9 многоквартирных домов, в которых будут предоставлены квартиры переселенцам из аварийного жилья. В том числе в этом году также запланирован ввод в эксплуатацию 314-квартирного дома на улице Карпогорской, в который переедут 867 участников программы переселения.

В целом в Архангельской области на сегодняшний день переселены 13 058 человек из аварийных домов общей площадью 230,85 тыс. кв.м.

Отметим, расселение аварийного жилищного фонда в регионах страны осуществляется по стартовавшему в 2019 году национальному проекту «Жилье и городская среда». Оператором программы переселения является ППК «Фонд развития территорий».