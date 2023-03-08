 

8 марта в кабельной отрасли! Поздравления отраслевых компаний!

8 марта 2023, 11:15 145 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Ассоциация "Электрокабель"
Авторы и источники / Правообладателям

Дорогие Женщины!

От нашего дружного коллектива Ассоциации «Электрокабель» хотим поздравить Вас с Международным женским днём! Мы благодарим Вас за Вашу чуткость, за преданность, за умение поддержать в трудные минуты, за любовь и заботу. Именно Вы, как никто другой умеете достигать профессиональных высот, быть ответственными руководителями и трудолюбивыми подчиненными и при этом оставаться хранительницами очага, созданиями, благодаря которым чист и уютен наш дом, накормлены дети и мужья и горды бабушки и дедушки!

В этот прекрасный весенний день мы желаем Вам душевного спокойствия, любви, тепла и гармонии во всех сферах Вашей жизни!

Пусть сбываются Ваши мечты и надежды, а дни всегда начинаются с улыбки! Будьте любимы и счастливы и главное, никогда не забывайте про себя!

Больше поздравлений от компаний, публикации и открытки из соцсетей на нашем форуме в праздничной ветке!

Обсуждают на форуме (2)
Метки: АЭК, ПРАЗДНИКИ
Отрасль: Кабельная промышленность 

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