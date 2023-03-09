Об этом на еженедельном совещании губернатора Ненецкого автономного округа рассказал заместитель губернатора НАО – руководитель Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций НАО Антон Лебедев.

— Работы идут по графику, даже с небольшим опережением. На сегодняшний день мы находимся в 125 км от Нарьян-Мара. Пока нам позволяет погода, в ближайшие два месяца завершим большую часть работ. В летний период проведём работы по сварке муфт, а это значит, что в ноябре-декабре, как мы и планировали, завершим оставшиеся работы и в конце года запустим резервный канал связи, — сказал Антон Лебедев.

Заместитель губернатора также сообщил, что технология по прокладке кабеля значительно отличается от той, которую используют в большинстве регионов.

— У нас бронированный кабель, мы его закладываем в среднем на глубину 1,5 метра. Также каждые 100 метров у нас стоят сигнальные столбики и ленты, — сказал Антон Лебедев. — В эффективной работе нам помогает наша дорога Нарьян-Мар – Усинск. Благодаря ей мы можем без проблем доставлять на место строительства людей и технику.

Юрий Бездудный отметил важность строительства резервного канала связи для округа и поручил держать этот вопрос на особом контроле.

— В пятницу, 3 марта, из-за обрыва магистрального канала связи «Ростелекома» жители округа остались без связи и интернета. Это уже не в первый и не во второй раз. Для нас важно создать такую систему связи, чтобы жители даже не почувствовали, что где-то произошёл обрыв. Поэтому в турборежиме прокладываем резервный кабель и вводим его в эксплуатацию, — сказал глава НАО Юрий Бездудный.

Напомним, строительство канала началось в 2022 году, специалисты Ненецкой компании электросвязи с помощью техники готовили трассу, траншеи и начали прокладывать кабель из Нарьян-Мара в сторону Харьяги. В мае прошлого года успешно прошла тестовая эксплуатация участка резервного канала связи.