 

Дивизион Холдинга "ТАГРАС" примет участие в выставке кабельно-проводниковой продукции Cabex-2023

9 марта 2023, 10:48 261 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ТАГРАС
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«Система-Сервис» с 14 по 16 марта примет участие в 21-й международной выставке Cabex-2023. Экспозиция разместится на территории ЦВК «Экспоцентр» в Москве, павильон №1, стенд А223.

В рамках выставки дивизион Холдинга «ТАГРАС», специализирующийся на нефтепромысловом сервисе, презентует классическую линейку и новинки кабельно-проводниковой продукции для предприятий нефтегазовой отрасли:

  • провод обмоточный с эмалевой изоляцией ПЭТ-155
  • провод обмоточный с пленочной изоляцией ППИ-У
  • термостойкий нефтепогружной кабель КИФБП-250 Зх16
  • трубка фторопластовая для пазовой изоляции ПЭД ТФП
  • нефтепогружной кабель КП БП-90 Зх16
  • нефтепогружной кабель КПпБП-120 Зх16
  • специальный полимерный бронированный трубопровод СПБТ
  • нефтепогружной кабель КПпТБП-130 Зх16
  • нефтепогружной кабель без брони в общей оболочке КПпОПпэ-120 Зх16
  • универсальное кабельное устройство
  • теплостойкий нефтепогружной кабель КИФБП-230 Зх16
  • теплостойкий нефтепогружной кабель КИФБП-200 Зх10
  • кабельный барабан

Производство кабельно-проводниковой продукции, изготовление и ремонт кабельных барабанов организовано на базе дочернего общества дивизиона «Татнефть-Кабель». Высокое качество выпускаемой продукции обеспечивается за счет применения современного технологического оборудования (линии фирмы «DE ANGELI INDUSTRIE» (Италия), KALMARK (Канада), СПКБ (Москва), АТПМ (Москва), TULSA (США)), а также эффективной политики в области менеджмента качества.

Cabex — международная специализированная выставка кабельно-проводниковой продукции, которая ежегодно собирает, производителей, поставщиков и специалистов из российских регионов, стран ближнего и дальнего зарубежья. В 2022 году участие в выставке приняли 114 компаний из 6 стран мира, экспозицию и деловую программу посетили более 3,5 тыс. человек.

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Метки: CABEX-2023, ТАГРАС
Отрасль: Кабельная промышленность 

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