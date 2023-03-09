«Система-Сервис» с 14 по 16 марта примет участие в 21-й международной выставке Cabex-2023. Экспозиция разместится на территории ЦВК «Экспоцентр» в Москве, павильон №1, стенд А223.

В рамках выставки дивизион Холдинга «ТАГРАС», специализирующийся на нефтепромысловом сервисе, презентует классическую линейку и новинки кабельно-проводниковой продукции для предприятий нефтегазовой отрасли:

провод обмоточный с эмалевой изоляцией ПЭТ-155

провод обмоточный с пленочной изоляцией ППИ-У

термостойкий нефтепогружной кабель КИФБП-250 Зх16

трубка фторопластовая для пазовой изоляции ПЭД ТФП

нефтепогружной кабель КП БП-90 Зх16

нефтепогружной кабель КПпБП-120 Зх16

специальный полимерный бронированный трубопровод СПБТ

нефтепогружной кабель КПпТБП-130 Зх16

нефтепогружной кабель без брони в общей оболочке КПпОПпэ-120 Зх16

универсальное кабельное устройство

теплостойкий нефтепогружной кабель КИФБП-230 Зх16

теплостойкий нефтепогружной кабель КИФБП-200 Зх10

кабельный барабан

Производство кабельно-проводниковой продукции, изготовление и ремонт кабельных барабанов организовано на базе дочернего общества дивизиона «Татнефть-Кабель». Высокое качество выпускаемой продукции обеспечивается за счет применения современного технологического оборудования (линии фирмы «DE ANGELI INDUSTRIE» (Италия), KALMARK (Канада), СПКБ (Москва), АТПМ (Москва), TULSA (США)), а также эффективной политики в области менеджмента качества.

Cabex — международная специализированная выставка кабельно-проводниковой продукции, которая ежегодно собирает, производителей, поставщиков и специалистов из российских регионов, стран ближнего и дальнего зарубежья. В 2022 году участие в выставке приняли 114 компаний из 6 стран мира, экспозицию и деловую программу посетили более 3,5 тыс. человек.