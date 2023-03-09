 

ГУП РК "Крымэнерго" ведет сетевое строительство в Ленинском районе

9 марта 2023, 16:15 444 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: КРЫМЭНЕРГО
Авторы и источники / Правообладателям

Специалисты ГУП РК «Крымэнерго» приступили к сооружению воздушной линии электропередачи 10 кВ на территории Ленинского района.

Сотрудники сетевой организации разработали проектно-сметную документацию для улучшения надежности и качества электроснабжения более 270 потребителей с. Курортного Ленинского района. Реализация мероприятий включает строительство воздушной линии электропередачи (ВЛ) напряжением 10 кВ с установкой 298 опор и монтажом 14,4 км современного самонесущего изолированного провода, обладающего большим сроком эксплуатации и обеспечивающего безопасность функционирования энергообъектов для населения. Также на территории населенного пункта будет смонтирована трансформаторная подстанция.

В конце февраля 2023 года работники ГУП РК «Крымэнерго» приступили
к реализации долгосрочного проекта: к настоящему моменту размечены границы прохождения трассы ЛЭП и установлено 50 опор. Для производства работ используется спецтехника, в том числе грузовые автомобили, автокраны, автовышки и буровые установки.

Строительство ВЛ 10 кВ будет также способствовать развитию инфраструктуры Ленинского района, обеспечивая возможность технологического присоединения новых объектов.

Обсудить на форуме
Метки: КРЫМЭНЕРГО, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи и крупные релизы портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Другие новости рубрики Модернизация
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно