Специалисты ГУП РК «Крымэнерго» приступили к сооружению воздушной линии электропередачи 10 кВ на территории Ленинского района.

Сотрудники сетевой организации разработали проектно-сметную документацию для улучшения надежности и качества электроснабжения более 270 потребителей с. Курортного Ленинского района. Реализация мероприятий включает строительство воздушной линии электропередачи (ВЛ) напряжением 10 кВ с установкой 298 опор и монтажом 14,4 км современного самонесущего изолированного провода, обладающего большим сроком эксплуатации и обеспечивающего безопасность функционирования энергообъектов для населения. Также на территории населенного пункта будет смонтирована трансформаторная подстанция.

В конце февраля 2023 года работники ГУП РК «Крымэнерго» приступили

к реализации долгосрочного проекта: к настоящему моменту размечены границы прохождения трассы ЛЭП и установлено 50 опор. Для производства работ используется спецтехника, в том числе грузовые автомобили, автокраны, автовышки и буровые установки.

Строительство ВЛ 10 кВ будет также способствовать развитию инфраструктуры Ленинского района, обеспечивая возможность технологического присоединения новых объектов.