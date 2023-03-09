Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на строительство межпромыслового газопровода и объектов для подготовки к транспорту попутного нефтяного газа на Северо-Даниловском нефтегазоконденсатном месторождении.



Участок обустройства Северо-Даниловского НГКМ расположен в Катангском районе Иркутской области. Здесь планируется строительство межпромыслового газопровода Северо-Даниловское месторождение – Верхнечонское НГКМ общей протяженностью более 93 км. В конце трассы предполагается обустройство узла сепарации и дросселирования попутного нефтяного газа.

«Новая инфраструктура на участке обустройства Северо-Даниловского месторождения необходима для транспорта и очистки попутного нефтяного газа от конденсата и механических примесей, а также для регулирования давления и температуры до технологических условий подключения к установке подготовки нефти Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения», – сообщил Дмитрий Первухин, главный эксперт проекта отдела комплексной экспертизы Ханты-Мансийского филиала Главгосэкспертизы России.

Застройщик – ООО «АнгараНефть». Генеральный проектировщик – АО «Томский научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа».