Меморандум, который будет подписан между Латвийским Агентством инвестиций и развития и Агентством по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) будет направлен на расширение торгово-экономических связей с Азербайджаном.

Об этом Report заявил генеральный директор Агентства по инвестициям и развитию бизнеса Латвии Каспарс Розкалнс.

Он в основном охватит такие сферы, как строительство, умные города и биоэкономика.