На площадке сооружения АЭС «Руппур» в Народной Республике Бангладеш (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик — Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») на 45 дней раньше запланированного срока завершена операция по бетонированию наружной защитной оболочки (НЗО). Весь процесс занял 110 дней вместо 155.

Согласно ПСР-проекту «Оптимизация процесса возведения конструкций НЗО 10UJA» завершить бетонирование планировалось 15 апреля. Срок удалось сократить за счет повышения производительности труда и внедрения нескольких предложений по улучшению процесса, таких как: использование двойных щитов опалубки, изготовление двояковогнутых щитов опалубки до монтажа и др.

Всего в процессе заливки участвовали 65 специалистов, 44 из которых — локальный персонал. На заливку купольной части потребовалось 1383 кубических метров бетона.

За счет оптимизации сроков по бетонированию НЗО специалистам Инжинирингового дивизиона Росатома также удалось раньше срока осуществить монтаж в проектное положение внешней и внутренней частей металлоконструкций дефлектора системы пассивного отвода тепла (СПОТ). Сложность данной операции, осуществляемой в два этапа, заключается в том, что при монтаже тяжеловесных металлоконструкций весом 140 и 110 тонн каждая, допускаются максимальные отклонения всего лишь до 10 мм.

«Данная операция позволила раньше срока смонтировать дефлектор и открыть фронт работ для монтажа теплообменников, кожухов теплообменного модуля и воздуховодов СПОТ», – прокомментировал вице-президент АО «АСЭ» – директор проекта по сооружению АЭС «Руппур» Алексей Дерий.

АЭС «Руппур» с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту в 160 км от столицы Бангладеш, города Дакки в соответствии с генеральным контрактом от 25 декабря 2015 года. Для первой АЭС Бангладеш выбран российский проект с реакторами ВВЭР-1200, успешно реализованный на двух энергоблоках Нововоронежской АЭС. Это эволюционный проект поколения III+, который полностью удовлетворяет международным требованиям безопасности.

Россия последовательно развивает международные торгово-экономические взаимоотношения, делая упор на сотрудничество с дружественными странами. Несмотря на внешние ограничения, отечественная экономика наращивает экспортный потенциал, осуществляет поставки товаров, услуг и сырья по всему миру.

Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом» объединяет ведущие компании атомной отрасли: АО «Атомстройэкспорт» (Москва, Нижний Новгород, филиалы в России и за рубежом), Объединенный проектный институт – АО «Атомэнергопроект» (Московский, Нижегородский, Санкт-Петербургский филиалы – проектные институты, филиалы в России и за рубежом, изыскательские филиалы) и дочерние строительные организации. Инжиниринговый дивизион занимает первое место в мире по портфелю заказов и количеству одновременно сооружаемых АЭС в разных странах мира. Порядка 80% выручки дивизиона составляют зарубежные проекты. Инжиниринговый дивизион реализует проекты по сооружению АЭС большой мощности в России и других странах, оказывает полный спектр услуг EPC, EP, EPC(M), включая управление проектом и проектирование, и развивает Multi-D технологии для управления сложными инженерными объектами. Дивизион опирается на достижения российской атомной отрасли и современные инновационные технологии. www.ase-ec.ru

Источник: Управление коммуникаций Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом»