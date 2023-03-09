Немецкая компания Sonnen – мировой лидер в области использования инновационных электросетевых технологий и технологий хранения электроэнергии, впервые объединила электромобили в виртуальную электростанцию – sonnenVPP, которая оказывает услуги по балансированию энергосистемы. Аккумуляторы электромобилей, объединенных в единую сеть, стали доступны для использования их немецким системным оператором TenneT в целях сглаживания кратковременных колебаний частоты в энергосистеме. В оказании системных услуг участвуют транспортные средства различных марок, принадлежащие членам сообщества sonnenCommunity.

Участие в оказании системных услуг обеспечивается за счет интеллектуального управления зарядкой аккумуляторов электромобилей, которая позволяет в течение 30 с реагировать на изменение нагрузки энергосистемы и связанные с этим колебания частоты. Компенсация колебаний частоты осуществляется исключительно за счет интеллектуальной зарядки, поэтому дополнительного износа аккумуляторов, связанного с их разрядом, не происходит.

Рост количества электромобилей ранее представлял проблему для надежности электроснабжения сообщества sonnenCommunity, связанную, например, с большим количеством электромобилей, заряжающихся одновременно. Объединяя электромобили членов сообщества в рамках sonnenVPP, Sonnen превращает имеющуюся проблему в решение по повышению надежности электроснабжения сообщества за счет пересмотра процесса зарядки электромобилей. На первом этапе Sonnen распределяет время зарядки всех электромобилей, объединенных в рамках sonnenVPP, в течение длительного промежутка времени, тем самым избегая пиков нагрузки в определенные часы в течение суток. При этом распределение часов зарядки электромобилей происходит на основе модели их использования владельцами. На втором этапе зарядка электромобилей осуществляется в соответствии с колебаниями частоты в энергосистеме на основе данных, поступающих от TenneT. Таким образом, управляемая зарядка электромобилей оказывает стабилизирующее воздействие на энергосистему сразу на двух уровнях, причем без каких-либо ограничений на использование электромобилей их владельцами.

На следующем этапе Sonnen планирует привлечь к оказанию системных услуг еще 5000 домохозяйств сообщества sonnenCommunity – владельцев электромобилей и зарядных устройств sonnenCharger, позволяющих использовать электромобили в рамках sonnenVPP. В совокупности с бытовыми СНЭЭ, установленными компанией в домохозяйствах sonnenCommunity, суммарная потенциальная мощность sonnenVPP, потенциально пригодная для участия в первичном регулировании частоты, составляет порядка 80 МВт при текущей потребности TenneT в мощности первичного регулирования в объеме 170 МВт.

Для успешной реализации энергетического перехода Германии необходимы дополнительные СНЭЭ для аккумулирования электроэнергии, выработанной из экологически чистых источников энергии, таких как ветер или солнце. Электромобили, оснащенные аккумуляторами сравнительно большой энергоемкости, уже сейчас идеально подходят для быстрого и безопасного аккумулирования излишков «чистой» электроэнергии. В рамках виртуальной электростанции электромобили могут, например, использовать для зарядки невостребованную потребителями электроэнергию, выработанную ВЭС в ночное время, что позволит снизить загрузку газовых и угольных электростанций в дневное время суток.

В целом, опыт использования sonnenVPP открывает возможности для создания нового типа маневренных объектов генерации, расширяет возможности хранения излишков «чистой» электроэнергии и снижает потребность в электростанциях, работающих на ископаемом топливе.

Официальный сайт TenneT