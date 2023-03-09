Организаторы фестиваля «STENOGRAFFIA XIII» поблагодарили компанию «Россети Урал» - «Екатеринбург» за сотрудничество в воплощении творческих идей по преображению городского пространства.

«Искренне благодарим вас за поддержку и содействие в создании объектов искусства на улицах Екатеринбурга. Вместе с вами мы сделали очень много в 2022 году. Надеемся на продолжение сотрудничества и совместные достижения в будущем», - говорится в тексте благодарности от команды проекта STENOGRAFFIA.

Готовясь к фестивалю, уличные художники подбирали подходящие площадки для своих работ. Энергетики предоставили в их распоряжение два распределительных пункта и трансформаторную подстанцию по адресам ул. Токарей,68а, ул. Венгерских Коммунаров,10 и ул. Старых Большевиков,73а. Серые поверхности энергообъектов стали холстами для творчества.

«Мы с удовольствием принимаем участие в творческих проектах, благодаря которым в нашем городе появляются новые яркие арт-объекты», - отметил директор компании «Россети Урал» - «Екатеринбург» Константин Кононов.

Напомним, STENOGRAFFIA — это международный фестиваль уличного искусства, который проводится в Екатеринбурге с 2010 года в первые выходные июля. Художники отмечают, что стремятся креативно переосмыслить окружающее пространство и превратить безликие городские постройки в местные достопримечательности. Фестиваль проходит при поддержке Администрации Екатеринбурга.