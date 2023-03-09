США вводят пошлину в 200% на импорт алюминия из России

США с 10 марта 2023 года вводят заградительные пошлины в размере 200% на импорт российских изделий из алюминия. Соответствующее решение принял президент США Джо Байден, сообщает пресс-служба Белого дома.

Помимо этого, с 10 апреля Соединенные Штаты вводят пошлину в размере 200% на изделия с содержанием российского алюминия.

"Российская алюминиевая промышленность является ключевой частью оборонно-промышленной базы России и сыграла важную роль в снабжении России оружием и боеприпасами",- говорится в заявлении Белого дома.

Там также отмечают, что конфликт России и Украины привел к росту мировых цен на энергоносители, что нанесло прямой ущерб алюминиевой промышленности США.

Уточняется, что Россия остается пятым по объемам поставок источником алюминия в США. Так, с марта по июль 2022 года импорт алюминия в США из России вырос на 53%.

Напомним, российский алюминий составляет порядка 10% американского импорта. Основные поставщики - Канада (38%) и Китай (13%).

Основными внешними покупателями у России являются Европа с долей до 40% реализации, страны СНГ - 29%, Азия - 23%.

Американские тарифы на алюминий разрушат мировой рынок "крылатого металла". Такую оценку высказал Научный руководитель института глобальных исследований Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Александр Ильинский.

По его словам, также резко могут вырасти американские тарифы на большинство сортов железа и стали, меди, титана и даже никеля, импортируемых из России. Так, в течение длительного времени после начала СВО Соединенные Штаты воздерживались от введения штрафных пошлин на российский алюминий, помня печальный опыт разрушения мирового рынка алюминия, охватившего всю производственную цепочку от бокситов до глинозема и первичного металла в результате американских санкций, введенных в 2018 году.

"Односторонние действия Соединенных Штатов приведут к глубокой деградации глобального рынка алюминия и фактически к полному прекращению поступления российского алюминия на американский рынок", - отметил эксперт.

Если на пике торговли в 2017 году объем российского алюминия составлял 700 тыс. тонн, то после введения торговых барьеров и перестройки рынка объем снизился до 215 тыс. тонн в 2021 году, поясняет эксперт.

"Министерство торговли США ожидает, что запрет на российский алюминий окажет слабое влияние на американский рынок с учетом того, что на LME (Лондонской бирже металлов) трехмесячные фьючерсы на алюминий упали с максимума 2679,50 долларов до текущих 2490,00 долларов за тонну. Однако за тот же срок стоимость физической доставки на Средний Запад США выросла с 448 долларов до 647 долларов за тонну. Это связано с ростом транспортных издержек для замены алюминия из России металлом с Ближнего Востока", - считает Ильинский.

Американские тарифы на алюминий разрушат мировой рынок цветного металла

Впрочем, перенаправление российского алюминия с американского рынка на Восток приведет к выигрышу азиатских покупателей, где возникает избыточное предложение первичного алюминия, а потребители на Западе вынуждены платить более высокие премии за металл. Решение о введении заградительных пошлин в США косвенно оказывает негативное влияние на работу Лондонской биржи цветных металлов LME, которая в ноябре прошлого года приняла решение не запрещать поставки металлов из России до официального введения санкций правительствами коллективного Запада против российских производителей, добавляет Ильинский.