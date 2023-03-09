Специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Оренбургэнерго» выполнили технологическое присоединение фельдшерско-акушерского пункта в селе Абдрахманово Абдулинского городского округа.

Для электроснабжения объекта здравоохранения электросетевая организация построила участок линии электропередачи напряжением 0,4 кВ, установила систему учета электрической энергии. По завершении строительства ФАП получил 25 кВт электрической мощности. Теперь жители села могут получать первичную медицинскую помощь непосредственно в своем населенном пункте.

В 2022 году филиал «Оренбургэнерго» подключил к электрической сети 22 фельдшерско-акушерских пункта. Суммарная мощность подключенных объектов здравоохранения составила более 479 кВт. В планах 2023 года присоединение еще 4 медицинских учреждения общей мощностью 100 кВт.