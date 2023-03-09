«Россети Тюмень» приступили к ремонтной кампании в Тюменской области. В течение года энергетики выполнят ремонт 170 трансформаторных подстанций, более 50 подстанций 110 кВ и порядка 500 км линий электропередачи различного класса напряжения. На выполнение программы ТОиР в регионе компания направит свыше 1,2 млрд рублей.

Специалисты «Россети Тюмень» проведут ремонт 515 км воздушных линий. Из них более 270 км – в сетях низкого класса напряжения, обеспечивающих светом бытовых потребителей. В частности, в распредсети энергетики смонтируют почти 80 км самонесущего изолированного провода и 12 км грозозащитного троса. В целом, на воздушных линиях заменят около 2,8 тысячи дефектных опор и 3 тысяч изоляторов, повреждение которых может привести к коротким замыканиям. До конца года свыше 1,5 тысячи гектаров охранных зон ЛЭП будет расчищено от поросли и кустарников.

Особое внимание компания уделяет техническому обслуживанию питающих центров в Тюменской области. В 2023 году работы пройдут на территории 16 районов. В «столичном» Тюменском районе энергетики выполнят ремонт 20 трансформаторных и 9 высоковольтных подстанций. Масштабные ремонтные мероприятия также состоятся в Вагайском, Ялуторовском и Сорокинском районах – там будут обновлены более 60 ТП и 8 центров питания 110 кВ.

Проведение профилактических мероприятий позволит «Россети Тюмень» снизить риски технологических нарушений и повысить надежность электроснабжения бытовых и промышленных потребителей Тюменской области.