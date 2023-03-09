В Свердловской области начали строительство крупного завода

В Алапаевске (Свердловская область) начали строительство завода «Нейвасталь» по производству стальных заготовок и готовой продукции, использующих для горнорудной и угольной промышленности. Об этом сообщил глава города Сайгид Билалов.

«Строительству „Нейвастали“ дан старт. Новое металлургическое производство нацелено на выпуск мелющих стальных шаров, применяющихся на горнообогатительных фабриках для измельчения руды», — написал мэр на странице в соцсети «ВКонтакте».

На заводе смогут трудиться порядка 1,2 тысячи рабочих. Среди них — сталевары, вальцовщики, механики, электрики, энергетики, программисты, машинисты кранов, контролеры, лаборанты и водители. В год на заводе планируется выпускать 290 тысяч тонн мелющих шаров и 520 тысяч тонн стальной заготовки. Главной составляющей масштабного инвестпроекта является экологическая безопасность металлургического производства, отметил Билалов.

Ранее сообщалось, что в Алапаевске в 2023 году начнется строительство завода «Нейвасталь». На первом этапе в него инвестируют 20 млрд рублей.