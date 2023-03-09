Сегодня ночью в результате короткого замыкания на линии между Южно-Украинской АЭС и Днепровской подстанции на Запорожской АЭС действиями автоматики были запущены дизель-генераторы для обеспечения собственных нужд станции. Все системы безопасности сработали штатно. Запасов топлива для обеспечения работы дизель-генераторов достаточно, и они постоянно пополняются.

На данный момент 1, 3 блоки Запорожской АЭС находятся в ремонте, блоки 2, 4, 5, 6 переведены в холодный резерв. Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.

Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений.

Напомним, что в октябре 2022 года организацией, получившей право эксплуатировать Запорожскую АЭС, стало АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС». Основной задачей созданной компании является обеспечение безопасной эксплуатации АЭС и профессиональной деятельности существующего персонала станции при поддержке АО «Концерн Росэнергоатом».