Авторы и источники / Правообладателям Автор фото: Лев Федосеев / ТАСС/ Кольская ВЭС в Мурманской области, февраль 2023 года

Арбитражный суд Мурманской области 6 марта утвердил мировое соглашение между "Энел Рус Винд Кола" ("дочка" "Эл5-Энерго" и владелец Кольской ВЭС) и генподрядчиком, производителем ветрогенераторов ООО "Сименс Гамеса Реньюэбл Энерджи" (российская дочка холдинга Siemens Gamesa).

Поводом для спора стало исполнение договора поставки ветряных турбин для строящегося ветропарка "Кольская ВЭС" — крупнейшей ветроэлектростанции за Полярным кругом, занимающую площадь 257 га. Её строительством и занималось ООО "Энел Рус Винд Кола" — дочерняя компания ПАО "Энел Россия". Истец потребовал взыскать с контрагента 22,9 млрд рублей убытков, включая выплаченный аванс в 3,6 млрд рублей, и признать недействительным односторонний отказ от исполнения договора, заключённого в 2018 году. Ещё одним требованием было запретить ответчику инициировать разбирательство в международном арбитражном суде при международной торговой палате в Австрии.

Первоначальная позиция "Энел" заключалась в том, что Siemens Gamesa "необоснованно отказался от исполнения договора и, тем самым, причинил убытки в размере стоимости всего проекта строительства Кольской ВЭС", — рассказал "ДП" адвокат Siemens Gamesa Арутюн Саркисян. Он уточнил, что по договору поставщик должен был поставить 57 компонентов ветротурбогенераторов для этого проекта, а также смонтировать их, запустить и сдать в эксплуатацию с последующим сервисным обслуживанием. По сути, речь шла о ветропарке "под ключ", отметил адвокат.

"Общая стоимость договора составляет порядка 14 млрд. рублей. Со стороны Siemens Gamesa договор был исполнен в полном объёме в оплаченной части, осуществлена поставка всех 100% компонентов. Степень исполнения всего договора составляла более 80%, а незавершённой осталась часть работ по монтажу компонентов", — уточнил Арутюн Саркисян.

По его словам, Siemens первоначально отказался от исполнения договора в связи с существенным нарушением "Энел" своих обязательств: неготовность площадки, необеспеченность доступа к площадке и хардстендам ВЭУ, отсутствие подключения к сети и прочее.

В ходе рассмотрения дела "Энел" удалось наложить обеспечительные меры: запретить "дочке" Siemens Gamesa вывозить со стройплощадки спорное оборудование и передать его на хранение истцу с правом безвозмездного пользования. Позднее эти меры были отменены в апелляции, но истец подал кассационную жалобу. Вероятно, теперь она будет отозвана, поскольку стороны заключили мировое соглашение.

"В рамках длительного судебного разбирательства сторонам удалось значительно сблизить позиции по всем существенным вопросам и достичь паритетного мирового соглашения", — указал адвокат Siemens Gamesa Арутюн Саркисян.

Как следует из мирового соглашения, опубликованного судом, стороны остались "при своём": никто никому остался не должен, кроме того истец списал организационные, обеспечительные, гарантийные и сервисные обязательства. Итоговые финансовые претензии истца снизились с 22,9 млрд до 130 млн рублей; в свою очередь, Siemens Gamesa в счёт этих обязательств передаст заказчику дополнительное имущество, включая запчасти для поставленных ветряных турбин для целей надлежащей эксплуатации ВЭС. Стороны также признали законность и обоснованность отказа подрядчика от исполнения договора, а его работы по проекту считаются выполненными.

Напомним, подрядчик собирал основные компоненты ветроэнергетического оборудования (гондолы, ступицы и трансмиссии) под Петербургом на площадке предприятия "Сименс технологии газовых турбин", где под проект выделили производственные пощади около 4 тыс. м2. Этот проект в России был для Enel и Siemens вторым по счёту. Аналогичный заказ — по сборке и испытанию оборудования для 26 ветроэнергетических установок Азовской ВЭС — компания выполнила в 2020 году. В свою очередь, "Энел Россия" выиграла право на строительство этих ветропарков по итогам тендера 2017 года, который объявило российское правительство на создание объектов ветрогенерации.

Итоговая мощность Кольской ВЭС составит 201 МВт. Изначально её ввод был запланирован на конец 2021 года, но затем несколько раз переносился. В декабре 2022-го ВЭС начала поставку электроэнергии, ввести вторую очередь в эксплуатацию планируется в первом квартале 2023 года.

Отметим, что на данный момент итальянская Enel, владевшая компанией-истцом, покинула российский рынок. Её российский актив — ПАО "Энел Россия" — сменил название на "ЭЛ5-Энерго", а пакет акций Enel (56,43%) в конце прошлого года консолидировала компания "Лукойл". Новый совладелец также выставил остальным акционерам оферту на выкуп оставшегося пакета акций.

В свою очередь, Siemens Gamesa также в прошлом году заявил о сворачивании новых проектов в России. Его ООО "Сименс Гамеса Реньюэбл Энерджи" также сменило название: на ООО "ВетроЭнергоМонтаж" (ВЭМ). По словам источников, знакомых с ситуацией, ООО "ВЭМ" продолжает сервисное обслуживание Азовской ВЭС. Правда, его собственники, по данным "Контур.Фокус", пока не изменились. В 2021 году (более поздних данных пока нет) компания нарастила выручку на 97% до 9,4 млрд рублей, но закончила год с проектным убытком 345 млн.