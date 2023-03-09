Специалисты филиала компании «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго» в праздничный выходной работали над ликвидацией последствий шторма, который в среду и ночь на четверг пронёсся над регионом.

Кроме Красноярского края, энергетики оперативно восстанавливали электроснабжение в Республике Хакасия, Алтайском крае, Омской и Кемеровской областях.

Работу энергетиков осложняли непрекращающаяся метель, сильный снегопад, местами переходящий в дождь, и резкий порывистый ветер свыше 20 метров в секунду. Через глубокие сугробы техника не всегда могла пройти к местам повреждения, кроме того, опасно было подниматься на опоры линий электропередачи в сильный ветер. В праздничный выходной вывели на смену весь оперативно-выездной персонал «Красноярскэнерго» — 70 бригад в составе 256 человек и 89 единиц спецтехники устраняли нарушения электроснабжения.

Напомним, об опасных погодных явлениях в регионах Сибири накануне сообщил Гидрометцентр. Специалисты компании «Россети Сибирь» установили особый контроль над работой энергообъектов. Филиал энергокомпании был переведён в режим повышенной готовности. К утру нарушенное непогодой электроснабжение потребителей было восстановлено.

Единый call-центр Россети Сибирь работает в круглосуточном режиме. Сообщить о нарушениях электроснабжения, повреждениях на линиях электропередачи, обрыве или провисании провода можно по телефону 8-800-220-0-220 или через портал светлаястрана.рф.