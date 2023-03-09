В России продолжается работа по развитию и обустройству Северного морского пути (СМП) – важнейшего транспортного коридора национального и мирового значения. Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее объём бюджетных инвестиций в строительство морского терминала в порту Певек на Чукотке. В 2023–2026 годах они составят более 27,6 млрд рублей.

За счёт федерального финансирования у мыса Наглёйнын будет проведено углубление акватории со строительством подходного канала для судов. Одновременно с этим будет идти создание причалов для отгрузки продукции Баимского горно-обогатительного комбината (ГОК). Пропускная способность терминала составит около 2 млн т грузов в год. Три четверти этого объёма придётся на медный концентрат из месторождения Песчанка, разработкой которого занимаются предприятия ГОК. Ввод терминала в эксплуатацию намечен на 2026 год.

Кроме того, федеральные средства позволят выполнить гидротехнические работы, необходимые для размещения плавучих атомных энергоблоков – они будут снабжать электричеством тех, кто добывает медь в Песчанке. Эти работы также планируется завершить в 2026 году.

Вопрос обсуждался на заседании Правительства 9 марта. Комментируя принятое решение, Михаил Мишустин отметил, что комплексное развитие портовой инфраструктуры Северного морского пути осуществляется в рамках поручения Президента. «Глава государства особо отмечал необходимость сделать так, чтобы в каждом порту по пути следования производилось обслуживание судов и обработка грузов», – напомнил Председатель Правительства.

Появление нового морского терминала в порту Певек будет способствовать реализации инициативы социально-экономического развития страны «Круглогодичный Севморпуть» – увеличению суммарного объёма грузоперевозок по СМП до 150 млн т к 2030 году.

Северный морской путь – кратчайший водный маршрут между европейской частью России и Дальним Востоком. Протяжённость пути от Карских Ворот до бухты Провидения составляет около 5,6 тыс. км. При этом он полностью расположен в территориальных водах и исключительной экономической зоне России, что особенно важно в условиях внешнего санкционного давления, когда нарушаются логистические цепочки поставок продукции.