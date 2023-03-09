Госкорпорация «Росатом» представила цифровую систему управления атомной отраслью (ЦСУАО) «Навигатор» на основе технологий искусственного интеллекта. О системе рассказали представителям государственных и деловых кругов Республики Беларусь на встрече с лидерами цифрового блока Госкорпорации, которая прошла в рамках визита белорусской делегации в Росатом.

ЦСУАО «Навигатор» призвана обеспечить повышение скорости и качества принятия управленческих решений руководителями всех уровней – от предприятий, входящих в контур Росатома, до уровня Госкорпорации.

«Росатом – диверсифицированная структура, в контуре которой более трехсот предприятий и больше десятка дивизионов. Ежесуточно корпорация генерирует огромный поток данных, который напрямую влияют на поддержку принятия решений. При этом необходимо учитывать стратегию управления данными: доступность, целостность, безопасность, удобность, актуальность (так называемая data governance). Перед нами была сформулирована задача – создать цифровую систему управления для такой большой и сложной структуры», - рассказал в ходе презентации «Навигатора» заместитель генерального директора по проектам, технологиям и инновациям компании «Цифрум» Дмитрий Перемыслый.

На сегодняшний день «Навигатор» охватывает 25 тысяч пользователей из 328 предприятий и 11 дивизионов. Доступ в ЦСУАО обеспечивается через технологию единого входа с применением ролевой модели, после чего пользователь получает предназначенные ему возможности работы с данным и информационными сервисами. В системе реализуются технологии непрерывного обучения нейросетевых моделей на основе собираемых и обрабатываемых данных. В свою очередь, эти модели используются для построения предиктивной аналитики и организации поддержки принятия управленческих решений.

Функционал «Навигатора» включает в себя автоматизацию сбора данных из первичных источников, их визуализацию, кросс-верификацию, систематизацию, хранение, составление отчетностей, предиктивную аналитику, формирование тех или иных «портретов отрасли» – кадровых, финансовых, производственных и другие. Как дополнение, реализуется технология речевых интерфейсов: распознавание и протоколирование «с голоса» совещаний и контроль поручений.

Госкорпорация «Росатом» — глобальный технологический многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве. Включает в себя более 350 предприятий и организаций, в которых работает 290 тыс. человек. С 2018 г. реализует единую цифровую стратегию (ЕЦС), предполагающую многоплановую работу по ряду направлений. В направлении «Участие в цифровизации РФ» является центром компетенций федерального проекта «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика РФ»; выступает компанией-лидером реализации правительственной «дорожной карты» по развитию высокотехнологичной области «Новое индустриальное программное обеспечение»; с 2021 года реализует первый российский проект по импортозамещению целого класса промышленного ПО – систем инженерного анализа и математического моделирования (САЕ-класс), с 2022 году выступает координатором проекта по созданию российской PLM-системы тяжелого класса. В направлении «Цифровые продукты» разрабатывает и выводит на рынок цифровые продукты для промышленных предприятий – в портфеле Росатома более 60 цифровых продуктов. В направлении «Внутренняя цифровизация» обеспечивает цифровизацию процессов сооружения АЭС, цифровое импортозамещение и создание Единой цифровой платформы атомной отрасли. Также в рамках ЕЦС Росатом ведет работу по развитию сквозных цифровых технологий, в числе которых технологии работы с данными, интернет вещей, производственные технологии, виртуальная и дополненная реальность, нейротехнологии и искусственный интеллект, технологии беспроводной связи, робототехника и сенсорика и др. В направлении «Цифровые компетенции и культура» реализует образовательные программы для повышения цифровой грамотности сотрудников, а также развивает отраслевые производственно-технологические площадки и конкурсы профессионального мастерства по теме цифровизации.

Правительство РФ, профильные ведомства и крупные российские компании уделяют большое внимание развитию цифровой экономики, необходимой ИТ-инфраструктуры. Созданные условия для появления и ускоренного внедрения современных технологий позволят создавать российское ПО в рамках программ достижения технологического суверенитета в цифровой сфере. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.

Источник: Пресс-служба ЧУ «Цифрум»