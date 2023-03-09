Специалисты Краснодарского филиала компании «Россети Кубань» приняли участи в днях открытых дверей в Краснодарском техническом колледже и Краснодарском политехническом техникуме, которые являются партнерами энергокомпании в области подготовки персонала.

Энергетики приняли участие в заседании «круглого стола» и экскурсиях по учебным заведениям. Преподаватели и студенты образовательных учреждений продемонстрировали представителям потенциального работодателя материальную базу и возможности подготовки рабочих кадров, провели мастер-классы и обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества.

Участники встречи отметили необходимость взаимодействия по вопросам подготовки квалифицированных кадров для электроэнергетики и подчеркнули важность совместных усилий в сегодняшних условиях, когда в электросетевом комплексе активно внедряются цифровые технологии и существенно возросла потребность в кадрах в области информационных систем.