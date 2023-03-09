Специалисты Краснодарского филиала компании «Россети Кубань» приняли участи в днях открытых дверей в Краснодарском техническом колледже и Краснодарском политехническом техникуме, которые являются партнерами энергокомпании в области подготовки персонала.
Энергетики приняли участие в заседании «круглого стола» и экскурсиях по учебным заведениям. Преподаватели и студенты образовательных учреждений продемонстрировали представителям потенциального работодателя материальную базу и возможности подготовки рабочих кадров, провели мастер-классы и обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества.
Участники встречи отметили необходимость взаимодействия по вопросам подготовки квалифицированных кадров для электроэнергетики и подчеркнули важность совместных усилий в сегодняшних условиях, когда в электросетевом комплексе активно внедряются цифровые технологии и существенно возросла потребность в кадрах в области информационных систем.
– Благодаря партнерству «Россети Кубань» и профильных учебных заведений Краснодарского края, студенты и выпускники не только находят применение своим навыкам, но и получают первый практический опыт и строят успешную карьеру в нашей энергокомпании, – отметила начальник отдела управления персоналом Краснодарских электросетей Ирина Войнова.
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