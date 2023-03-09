Специалисты восточного филиала компании «Россети Московский регион» обеспечили мощностью новую котельную в селе Власово городского округа Шатура.

Для выдачи заказчику – администрации г.о. Шатура – 50 кВт мощности энергетики Восточных электрических сетей построили два участка воздушной линии 0,4 кВ по существующим опорам. Общая протяженность участков воздушных линий электропередачи составляет 580 метров. При возведении линий использовался самонесущий изолированный провод, обладающий большей устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям и повреждениям.

Для объекта второй категории надежности помимо основного источника питания –подстанции 110 кВ «Рошаль», предусмотрен резервный источник питания – ПС 110 кВ «Мишеронь». Напряжение в сеть уже подано.

Все необходимые мероприятия от подготовки необходимого пакета документов на обеспечение мощностью до окончания строительно-монтажных работ и подачи напряжения котельной были выполнены качественно и в установленные сроки.

Получить всю интересующую информацию о сроках, правилах технологического присоединения и подать заявку на ТП к электрическим сетям (в том числе через интернет), а также ознакомиться со всей линейкой предлагаемых дополнительных услуг можно на информационном портале клиента https://utp.rossetimr.ru/, в центрах обслуживания клиентов компании или по телефону единой «Светлой линии» 8(800) 220-0-220.