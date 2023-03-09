 

"Снежинка" выходит на старт: Главгосэкспертиза одобрила проект международной арктической станции

9 марта 2023, 12:30 230 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"
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Фото: ООО «Инжиниринговый центр «Автономная энергетика»

Фото: ООО «Инжиниринговый центр «Автономная энергетика»

Создание международной арктической станции «Снежинка» предполагается в формате научной и образовательной платформы для международной кооперации, включая исследования и разработки в области чистой энергетики и природосберегающих технологий жизнеобеспечения, а также медицины, биотехнологий, телекоммуникаций, искусственного интеллекта и других перспективных направлений. Проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы России.

Площадка станции «Снежинка» расположена в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, в 70 км к северо-западу от Салехарда. Концепция проекта предполагает создание круглогодичного и полностью автономного комплекса на базе возобновляемых источников энергии и водородной энергетики. Мощность проектируемых ветроэнергоустановок составляет 1050 кВт, мощность солнечной электростанции – 300 кВт.

«Строительство Международной арктической станции «Снежинка» пройдет в два этапа. На первом численность сотрудников составит 20 человек, после ввода в эксплуатацию второго этапа их численность возрастет до 86 человек», – сообщил главный эксперт проекта Павел Самойлов.

Проектируемый комплекс зданий включает 7 корпусов, предназначенных для временного проживания и лабораторных занятий студентов вузов, проходящих производственную практику, а также для командированных сотрудников из других организаций и сотрудников станции. Всего в 24 лабораторных помещениях разместят 40 рабочих мест.

«Для автономного функционирования и жизнеобеспечения станции «Снежинка» в рамках первого этапа предусмотрено строительство основных бытовых и медико-санитарных помещений», – уточнил Павел Самойлов.

На территории комплекса также планируется размещение ветроэнергоустановок, электролизной станции по выработке водорода, помещения электрохимических генераторов, площадки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также систем водоснабжения и водоотведения, мастерских и иных необходимых зданий, сооружений и коммуникаций.

Застройщик – Некоммерческая организация «Региональный инновационно-инвестиционный фонд «Ямал».

Генеральный проектировщик – ООО «Инжиниринговый центр «Автономная энергетика».

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Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА, АРКТИКА
Отрасль: Строительство 

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